"Укрзалізниця" запускає два поїзди з Києва до Житомира: як вони ходитимуть

"Укрзалізниця" з 8 червня призначила два регіональних поїзди, які сполучатимуть Київ з Житомиром. Час у дорозі становитиме менше ніж 3 години.

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Про це повідомили у прес-службі АТ "Укрзалізниці".

"Відтак з 8 червня ми в якості експерименту призначаємо два регіональних поїзди, які сполучать столицю з Житомиром. Час у дорозі становитиме менше ніж 3 години за рахунок відсутності проміжних зупинок, як у звичної електрички", - йдеться у повідомленні.

Вартість квитка становитиме від 105 грн у плацкарті, від 125 грн у сидячому вагоні та 189 грн у купе та змінюється залежно від дня тижня та фірмовості обраного вагона.

Поїзд №759/760 Київ - Житомир відправлятиметься з Києва щоденно о 6:55, і прибуватиме до Житомира о 9:43. Зворотно, з Житомира, поїзд відходитиме о 12:06, прибуття до Києва — о 14:51.

Поїзд №775/776 Київ - Житомир відправлятиметься з Києва щоденно о 14:33, прибуватиме в Житомир о 17:15. Зворотно, з Житомира, поїзд відходитиме о 18:38, і прибуватиме до Києва о 21:50.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновила пасажирський рух між Черніговом та Славутичем, а також між Києвом та Черкасами.