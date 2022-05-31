"Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення Києва з Черкасами

Вперше за два роки "Укрзалізниця" повертає залізничне сполучення між Києвом та Черкасами та з 8 червня запускає регіональний потяг, який курсуватиме шість днів на тиждень.

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Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Регіональний поїзд №782/781 Київ-Черкаси починає курсувати з 8 червня 2022 року. Він їздитиме шість днів на тиждень, крім вівторків.

Регіональний поїзд №781 Черкаси-Київ вирушатиме зі станції Черкаси о 6:30 та прибуватиме до Києва об 11:01.

Назад зі столиці поїзд №782 Київ-Черкаси вирушатиме о 15:05 та прибуватиме на станцію Черкаси о 19:30.

Зупинки передбачені на таких станціях: ім. Т.Шевченка, Перегонівка, Володимирівка, Цвіткове, Хлистунівка, Городище, Корсунь, Сотники, Таганча, Миронівка, Кагарлик, Расава, Озерний, Трипілля-Дніпровський, Нові Безрадичі, Підгірці, Петра Кривоноса, Київ-Деміївський.

Зазначимо, "Укрзалізниця" продовжує покращувати залізничне сполучення країною. Наприклад, з 30 травня додали по три рейси на маршруті Чернігів – Ніжин у кожному напрямку.

Також Укрзалізниця запускає електропоїзд Skoda за маршрутом Чернігів – Київ – Чернігів та продовжує маршрут потягу сполученням Чернігів – Київ до Вінниці.

А з 1 червня "УЗ" повертає поїзд № 816/815 "Прикарпатський експрес" сполученням Львів – Чернівці.