"Укрзализныця" добавила три новых рейса Чернигов - Нежин

"Укрзализныця" в рамках восстановления железнодорожного сообщения на деоккупированных территориях с 30 мая добавляет по три рейса на маршруте Чернигов - Нежин в каждом направлении. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Так, поезда из Чернигова будут отправляться в 6:20 (с прибытием в Нежин в 7:57), в 13:25 (прибытие в 15:03) и в 17:20 (прибытие в 18:55).

В свою очередь, обратно из Нежина поезда будут уходить в 8:00 (с прибытием в Чернигов в 10:06), в 12:10 (прибытие в 13:48) и в 20:22 (прибытие в 22:12).

Кроме того, будут также курсировать ежедневные рейсы по маршруту Конотоп - Нежин. Из Нежина поезда будут отправляться в 15:40 с прибытием в Конотоп в 17:42. Обратно же поезд будет уходить в 18:02, а возвращаться в Нежин в 20:02.

Напомним, что УЗ после восстановления линии Киев - Нежин - Чернигов запустила с 16 апреля между этими городами региональный дизель-поезд, а также пригородные поезда Дарница - Нежин.

С 25 апреля между Черниговом и Нежином было запущено две пары электричек: с отправлением из Нежина в 5:28 и 17:25, а из Чернигова - в 8:20 и 20:36.