"Укрзализныця" запускает "Интерсити+" из Киева в Шостку

С 20 мая, начнет курсировать поезд “Интерсити+” №774/773 сообщением Киев-Шостка. На маршруте будет использоваться поезд производства Hyundai Rotem.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Продолжаем улучшать железнодорожное сообщение для деблокированных регионов", - говорится в сообщении.

Поезд будет отправляться из Киева в 10:00, прибывать в Шостку в 15:09.

В обратном направлении, из Шостки, отправление в 15:50, прибытие в Киев в 20:51.

По пути следования поезд будет останавливаться на станциях: Выдубичи, Дарница, Бровары, Нежин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевец и Терещенская.

Напомним, “Укрзализныця” запускает электропоезд Skoda по маршруту Чернигов – Киев – Чернигов и продлевает маршрут поезда сообщением Чернигов – Киев до Винницы.

Напомним, с 20 мая ежедневно будет курсировать поезд №771/772 сообщением Киев-Хмельницкий.

А с 1 июня "УЗ" возвращает поезд № 816/815 "Прикарпатский экспресс" сообщением Львов - Черновцы.

Также с 16 мая возобновилось движение пригородных поездов сообщением “Киев-Тетерев”.