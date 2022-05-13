Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Транспорт
Дата публикации

Купить билет на поезд снова можно через Приват24

Купить билет на поезд снова можно через Приват24

"Укрзализныця" возобновила продажу железнодорожных билетов через интернет-банкинг Приват24 и другие удобные каналы продаж ПриватБанка. 

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

С 13 мая покупать билеты на поезд снова можно онлайн в Приват24, на сайте bilet.pb.ua, а также в любом терминале самообслуживания и в отделениях банка. Уточняем, что по всей стране насчитывается более 9800 таких терминалов.

Напомним, 6 мая из соображений безопасности "Укрзализныця" временно остановила продажи железнодорожных билетов через партнерские сервисы ПриватБанк, Tickets.ua, Proizd.ua и другие.

Дело в том, что российские хакеры атаковали сайты "Укрзализныци", в результате чего временно прекращали предоставление некоторых услуг.

Так, 30 апреля "Укрзализныця" сообщила о приостановке продажи электронных билетов. Вечером работу сервиса удалось восстановить. 

Автор:
Вита Молодан