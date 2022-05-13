Купить билет на поезд снова можно через Приват24

"Укрзализныця" возобновила продажу железнодорожных билетов через интернет-банкинг Приват24 и другие удобные каналы продаж ПриватБанка.

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Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

С 13 мая покупать билеты на поезд снова можно онлайн в Приват24, на сайте bilet.pb.ua, а также в любом терминале самообслуживания и в отделениях банка. Уточняем, что по всей стране насчитывается более 9800 таких терминалов.

Напомним, 6 мая из соображений безопасности "Укрзализныця" временно остановила продажи железнодорожных билетов через партнерские сервисы ПриватБанк, Tickets.ua, Proizd.ua и другие.

Дело в том, что российские хакеры атаковали сайты "Укрзализныци", в результате чего временно прекращали предоставление некоторых услуг.

Так, 30 апреля "Укрзализныця" сообщила о приостановке продажи электронных билетов. Вечером работу сервиса удалось восстановить.