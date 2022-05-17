"Укрзализныця" запускает электропоезд Skoda из Киева в Чернигов

“Укрзализныця” запускает электропоезд Skoda по маршруту Чернигов – Киев – Чернигов и продлевает маршрут поезда сообщением Чернигов – Киев до Винницы.

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Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

По ее информации, с 19 мая ежедневно (кроме вторников) будут курсировать:

– Региональный поезд №708/707 Киев – Чернигов. Отправка из Киева в 9:26, прибытие в Чернигов – в 12:35,

– Обратно из Чернигова будет выезжать поезд №710/709 Чернигов - Киев, отправка в 13:00, прибытие в Киев в 16:17.

Что касается поезда №702/701 Винница – Чернигов, он с 19 мая будет ходить ежедневно.

Поезд будет отправляться из Винницы в 13:27 и прибывать в Чернигов в 20:21.

Напомним, с 20 мая ежедневно будет курсировать поезд №771/772 сообщением Киев-Хмельницкий.

А с 1 июня "УЗ" возвращает поезд № 816/815 "Прикарпатский экспресс" сообщением Львов - Черновцы.

Также с 16 мая возобновилось движение пригородных поездов сообщением “Киев-Тетерев”.