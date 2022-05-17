"Укрзалізниця" запускає електропоїзд Skoda з Києва до Чернігова

"Укрзалізниця" запускає електропоїзд Skoda за маршрутом Чернігів – Київ – Чернігів та продовжує маршрут поїзда сполученням Чернігів – Київ до Вінниці.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба "УЗ".

За її інформацією, з 19 травня щодня (крім вівторка) курсуватимуть:

– регіональний поїзд №708/707 Київ – Чернігів. Відправлення з Києва о 9:26, прибуття до Чернігова – о 12:35,

– Назад із Чернігова виїжджатиме поїзд №710/709 Чернігів – Київ, відправка о 13:00, прибуття до Києва о 16:17.

Щодо поїзда №702/701 Вінниця – Чернігів, він з 19 травня ходитиме щодня.

Потяг вирушатиме з Вінниці о 13:27 та прибуватиме до Чернігова о 20:21.

Нагадаємо, з 20 травня щодня курсуватиме поїзд №771/772 сполученням Київ-Хмельницький.

А з 1 червня "УЗ" повертає поїзд № 816/815 "Прикарпатський експрес" сполученням Львів - Чернівці.

Також з 16 травня відновилося рух приміських поїздів сполученням “Київ-Тетерів”.