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"Укрзалізниця" запускає електропоїзд Skoda з Києва до Чернігова
"Укрзалізниця" запускає електропоїзд Skoda за маршрутом Чернігів – Київ – Чернігів та продовжує маршрут поїзда сполученням Чернігів – Київ до Вінниці.
Про це повідомляє прес-служба "УЗ".
За її інформацією, з 19 травня щодня (крім вівторка) курсуватимуть:
– регіональний поїзд №708/707 Київ – Чернігів. Відправлення з Києва о 9:26, прибуття до Чернігова – о 12:35,Підписуйтесь на наш Telegram канал
– Назад із Чернігова виїжджатиме поїзд №710/709 Чернігів – Київ, відправка о 13:00, прибуття до Києва о 16:17.
Щодо поїзда №702/701 Вінниця – Чернігів, він з 19 травня ходитиме щодня.
Потяг вирушатиме з Вінниці о 13:27 та прибуватиме до Чернігова о 20:21.
Нагадаємо, з 20 травня щодня курсуватиме поїзд №771/772 сполученням Київ-Хмельницький.
А з 1 червня "УЗ" повертає поїзд № 816/815 "Прикарпатський експрес" сполученням Львів - Чернівці.
Також з 16 травня відновилося рух приміських поїздів сполученням “Київ-Тетерів”.