"Укрзализныця" восстанавливает железнодорожное сообщение Киева с Черкассами

Впервые за два года "Укрзализныця" возвращает железнодорожное сообщение между Киевом и Черкассами и с 8 июня запускает региональный поезд, который будет курсировать шесть дней в неделю.

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Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Региональный поезд №782/781 Киев-Черкассы и обратно начинает курсировать с 8 июня 2022 года. Он будет ездить шесть дней в неделю, кроме вторников.

Региональный поезд №781 Черкассы-Киев будет отправляться со станции Черкассы в 6:30 и прибывать в Киев в 11:01.

Обратно из столицы поезд №782 Киев-Черкассы будет отправляться в 15:05 и прибывать на станцию Черкассы в 19:30.

Остановки предусмотрены на следующих станциях: им. Т.Шевченко, Перегоновка, Владимировка, Цветково, Хлыстуновка, Городище, Корсунь, Сотники, Таганча, Мироновка, Кагарлык, Расава, Озерный, Триполье-Днепровский, Новые Безрадичи, Подгорцы, Петра Кривоноса, Киев-Демеевский.

Отметим, "Укрзализныця" продолжает улучшать железнодорожное сообщение по стране. Например, с 30 мая добавили по три рейса на маршруте Чернигов - Нежин в каждом направлении.

Также Укрзализныця” запускает электропоезд Skoda по маршруту Чернигов – Киев – Чернигов и продлевает маршрут поезда сообщением Чернигов – Киев до Винницы.

А с 1 июня "УЗ"возвращает поезд № 816/815 "Прикарпатский экспресс" сообщением Львов - Черновцы.