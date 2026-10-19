В Польше посчитали, сколько потратили на Starlink для Украины

Польша с 2022 года потратила более 480 млн. злотых (ориентировочно 121 млн. долл.) на терминалы и абонплату за спутниковую связь Starlink для Украины. До конца года на это уйдут еще более 100 млн злотых (около 25 млн долл.)

Как пишет Dilo, об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Отмечается, что Польша с 2022 года профинансировала закупку почти 30 тысяч терминалов Starlink для Украины до сих пор платит абонентскую плату за значительную часть из них.

По данным Министерства цифровизации Польши, в 2022 и 2023 годах Варшава направила на эти нужды 202,3 млн. злотых (51,89 миллиона долларов США). В 2024 году расходы составили 120,5 млн злотых (30,91 млн долларов США), в 2025 году – 132,7 млн (34,04 миллиона долларов США), а с начала 2026 года – 25,5 млн злотых (6,54 миллиона долларов США). Действующее соглашение на 143,3 млн. (36,76 миллиона долларов США) злотых действует до конца декабря 2026 года.

В настоящее время не подписаны соглашения на следующие годы, но издание подчеркивает, что это не означает, что Польша не будет продолжать финансировать этот проект. Это решение будет приниматься на правительственном уровне.

Rzeczpospolita прогнозирует, что польское государство и в следующем году будет вносить абонентскую плату за Starlink для гражданских абонентов в Украине.

Напомним, в конце сентября 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, продолжающий финансирование абонплаты для терминалов Starlink в Украине.

Актуальность Starlink

Starlink – это глобальная спутниковая интернет-система, созданная компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Ее главная цель – обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке мира, особенно в тех регионах, где отсутствует традиционное покрытие или развитая инфраструктура.

Starlink широко используется во многих странах, в частности, в Украине, где эта технология стала жизненно важной для поддержания связи в условиях войны и поврежденной сети.

Однако в Украине доступно несколько альтернатив сервису Starlink: британская OneWeb и французская Eutelsat (объединившие свои усилия); шведский Satcube; американские AST SpaceMobile и Hughes Network Systems.

На прошлой неделе украинские чиновники сообщили, что терминалы Starlink военного класса перестали работать в Украине после установки на движущихся объектах с высокой скоростью.

Это нарушило работу украинских беспилотников, использующих такие терминалы в бортовых системах наведения во время полетов над территорией Украины.

В конце сентября в Польше подожгли шлюз Starlink, обеспечивавший связь для Украины. Польские власти не исключали диверсию: огонь повредил электрооборудование и генератор наземной станции.