У Польщі порахували, скільки витратили на Starlink для України

Польща з 2022 року витратила понад 480 млн злотих (орієнтовно 121 млн дол.) на термінали та абонплату за супутниковий зв'язок Starlink для України. До кінця року на це підуть ще понад 100 млн злотих (близько 25 млн дол.)

Як пише Dilo, про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

Зазначається, що Польща з 2022 року профінансувала закупівлю майже 30 тисяч терміналів Starlink для України та досі сплачує абонентську плату за значну частину з них.

За даними Міністерства цифровізації Польщі, у 2022 та 2023 роках Варшава спрямувала на ці потреби 202,3 млн злотих (51,89 мільйона доларів США). У 2024 році витрати становили 120,5 млн злотих (30,91 млн доларів США), у 2025 році – 132,7 млн (34,04 мільйона доларів США), а з початку 2026 року – 25,5 млн злотих (6,54 мільйона доларів США). Чинна угода на 143,3 млн (36,76 мільйона доларів США) злотих діє до кінця грудня 2026 року.

Наразі не підписано угод на наступні роки, але, видання підкреслює, що це не означає, що Польща не продовжуватиме фінансувати цей проєкт. Це рішення ухвалюватиметься на урядовому рівні.

Rzeczpospolita прогнозує, що польська держава й наступного року вноситиме абонентську плату за Starlink для цивільних абонентів в Україні.

Нагадаємо, в кінці вересня 2025 року президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні.

Актуальність Starlink

Starlink — це глобальна супутникова інтернет-система, створена компанією SpaceX, що належить Ілону Маску.

Її головна мета — забезпечити високошвидкісний інтернет у будь-якій точці світу, особливо в тих регіонах, де відсутнє традиційне покриття або розвинена інфраструктура.

Starlink широко використовується у багатьох країнах, зокрема в Україні, де ця технологія стала життєво важливою для підтримки зв’язку в умовах війни та пошкодженої мережі.

Однак наразі в Україні доступні кілька альтернатив сервісу Starlink: британська OneWeb та французська Eutelsat (які об’єднали свої зусилля); шведська Satcube; американські AST SpaceMobile та Hughes Network Systems.

Минулого тижня українські посадовці повідомили, що термінали Starlink військового класу перестали працювати в Україні після встановлення на об'єктах, які рухаються з високою швидкістю.

Це порушило роботу українських безпілотників, що використовують такі термінали у бортових системах наведення під час польотів над територією України.

Наприкінці вересня у Польщі підпалили шлюз Starlink, який забезпечував зв’язок для України. Польська влада не виключала диверсію: вогонь пошкодив електрообладнання та генератор наземної станції.