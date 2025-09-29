Запланована подія 2

Польща продовжила фінансування терміналів Starlink в Україні: чому це важливо

Starlink, поле пшениці
Польща продовжує фінансувати роботу терміналів Starlink в Україні. Фото: Михайло Федоров.

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. Це рішення забезпечить безперервний зв’язок для прифронтових громад і критичної інфраструктури тоді, коли він потрібен найбільше.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Завдяки терміналам Starlink, лікарні, школи, критична інфраструктура та мешканці прифронтових громад залишаються на зв’язку, попри на постійні атаки. Ця технологія забезпечує не лише доступ до інтернету, а й стійкість, безпеку та змогу залишатися на зв’язку із зовнішнім світом.

Скільки Starlink працює в Україні?

Зараз в Україні працює понад 50 тисяч терміналів Starlink. За час повномасштабної війни понад 29 тисяч передала саме Польща, ставши одним із ключових партнерів, який підтримує нашу цифрову стійкість. 

Актуальність Starlink

Термінали Starlink від компанії Ілона Маска відіграють ключову роль у забезпеченні зв'язку в Україні під час російської агресії. 

Забезпечуючи надійний і стійкий Інтернет у будь-яких умовах, Starlink стає не тільки засобом екстреного зв'язку під час блек-аутів, але й стратегічним рішенням для розвитку та захисту країни. У періоди кризових ситуацій, коли доступ до інформації та комунікацій є вирішальним, мережа Starlink гарантує невідкладний обмін даними та зв'язок.

Проте, на фронті їх використовують не лише українці, а й росіяни. Хоча компанія SpaceX Ілона Маска заборонила використання в РФ Starlink, з'явилося безліч посередників, які купують термінали і відправляють їх в РФ.

Зауважимо, Україна обговорювала із засновником SpaceX Ілоном Маском використання росіянами систем супутникового зв'язку Starlink на фронті ще до того, як питання набуло публічного резонансу. Україна запропонувала SpaceX алгоритм, щоб зупинити використання росіянами Starlink.

Автор:
Тетяна Ковальчук