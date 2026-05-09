Втрати ворога станом на 9 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1080 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1536 добу повномасштабної війни становлять 1 340 270 осіб.
Втрати Росії у війні на 9 травня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 травня втратила:
- особового складу – близько 1 340 270 (+1 080) осіб,
- танків – 11 920 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 541 (+3) од.
- артилерійських систем – 41 712 (+82) од.
- РСЗВ – 1 780 (+2) од.засоби ППО – 1 371 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 352 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 351 (+7) од.
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 281 208 (+1 479) од.
- крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 95 252 (+373) од.
- спеціальна техніка – 4 173 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 травня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 34 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, та дрони-імітатори "Пародія" на півдні, півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
