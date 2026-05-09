Втрати ворога станом на 9 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1080 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1536 добу повномасштабної війни становлять 1 340 270 осіб.

Втрати Росії у війні на 9 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 травня втратила:

особового складу – близько 1 340 270 (+1 080) осіб,

танків – 11 920 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 541 (+3) од.

артилерійських систем – 41 712 (+82) од.

РСЗВ – 1 780 (+2) од.засоби ППО – 1 371 (+1) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 352 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 351 (+7) од.

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 281 208 (+1 479) од.

крилаті ракети – 4 585 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 95 252 (+373) од.

спеціальна техніка – 4 173 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 травня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 34 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, та дрони-імітатори "Пародія" на півдні, півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

