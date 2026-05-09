- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 9 мая 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1080 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1536 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 340 270 человек.
Потери России в войне на 9 мая 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 мая потеряла:
- личного состава – около 1 340 270 (+1 080) человек,
- танков – 11 920 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 24 541 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 41 712 (+82) ед.
- РСЗО – 1 780 (+2) ед. средства ПВО – 1 371 (+1) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 352 (+0) ед.
- наземных робототехнических комплексов – 1351 (+7) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 281 208 (+1 479) ед.
- крылатые ракеты – 4 585 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 95 252 (+373) ед.
- специальная техника – 4173 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 9 мая
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 34 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны-имитаторы "Пародия" на юге, севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание ракеты и 9 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.