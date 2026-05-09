Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2026 года

Продолжается 1536-й день полномасштабной войны в Украине.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 245 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 23 авиационных ударов, сбросив 87 управляемых авиабомб.

Агрессор применил 8189 дронов-камикадзе и произвел 1936 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 10 из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения живой силы противника, один пункт управления, два орудия и один состав материально-технического обеспечения врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил 35 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением РСЗО. Зафиксировано 10 штурмовых действий врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Лиман, Старица и сторону Избицкого, Чайковки, Терновой.

На Купянском направлении враг совершил одну атаку в сторону Радьковки.

На Лиманском направлении противник восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Дробышево, Заречное, Ставки, Ямполь и Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Каленики.

На Краматорском направлении враг совершил одну атаку в направлении Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку, вблизи Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Ильиновки, Русиного Яра, Новопавловки, Торецкого и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Белицкое, Муравко, Уют, Ивановка, Дорожное, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное и в направлении Сергеевки, Новопавловка.

В Александровском направлении противник атаковал трижды, в районах населенных пунктов Александроград и Вороне.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 22 атаки в районах населенных пунктов Доброполье, Согласие, Железнодорожное, Богатое, Елена Константиновка и в сторону Нового Запорожья, Воздвижовки, Староукраинки и Волшебного.

В Ореховском направлении враг совершил одно наступательное действие в районе Щербаков.

В Приднепровском направлении противник проводил три атаки в сторону Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Татьяна Гойденко