Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2026 года
Продолжается 1536-й день полномасштабной войны в Украине.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 245 боевых столкновений.
Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 23 авиационных ударов, сбросив 87 управляемых авиабомб.
Агрессор применил 8189 дронов-камикадзе и произвел 1936 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 10 из реактивных систем залпового огня.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения живой силы противника, один пункт управления, два орудия и один состав материально-технического обеспечения врага.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил 35 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением РСЗО. Зафиксировано 10 штурмовых действий врага.
На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Лиман, Старица и сторону Избицкого, Чайковки, Терновой.
На Купянском направлении враг совершил одну атаку в сторону Радьковки.
На Лиманском направлении противник восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Дробышево, Заречное, Ставки, Ямполь и Лиман.
На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Каленики.
На Краматорском направлении враг совершил одну атаку в направлении Тихоновки.
На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку, вблизи Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Ильиновки, Русиного Яра, Новопавловки, Торецкого и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Белицкое, Муравко, Уют, Ивановка, Дорожное, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное и в направлении Сергеевки, Новопавловка.
В Александровском направлении противник атаковал трижды, в районах населенных пунктов Александроград и Вороне.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 22 атаки в районах населенных пунктов Доброполье, Согласие, Железнодорожное, Богатое, Елена Константиновка и в сторону Нового Запорожья, Воздвижовки, Староукраинки и Волшебного.
В Ореховском направлении враг совершил одно наступательное действие в районе Щербаков.
В Приднепровском направлении противник проводил три атаки в сторону Антоновки.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
