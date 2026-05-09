Карта бойових дій в Україні на 9 травня 2026 року

Триває 1536-й день повномасштабної війни в Україні.
Триває 1536-й день повномасштабної війни в Україні.

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ,протягом минулої доби відбулося 245 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 23 авіаційних ударів, скинувши 87 керованих авіабомб. 

Агресор застосував 8189 дронів-камікадзе та здійснив 1936 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 10 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження живої сили противника, один пункт управління, дві гармати та один склад матеріально-технічного забезпечення ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 35 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано 10 штурмових дій ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Лиман, Стариця та у бік Ізбицького, Чайківки, Тернової.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну атаку в бік Радьківки.

На Лиманському напрямку противник вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Дробишеве, Зарічне, Ставки, Ямпіль та Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка та Каленики.

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку, поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру, Новопавлівки, Торецького та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке, Муравка, Затишок, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та в напрямку Сергіївки, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник атакував тричі, в районах населених пунктів Олександроград та Вороне.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Залізничне, Багате, Оленокостянтинівка та в бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки, Староукраїнки й Чарівного.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку противник проводив три атаки в бік Антонівки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко