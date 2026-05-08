Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,05

EUR

51,54

--0,07

Наличный курс:

USD

43,82

43,75

EUR

51,75

51,55

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Partners Projects

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Защита от дронов и ремонт дорог: Кабмин выделит 96 млн грн на безопасность Херсонщины

Херсонщина
Кабмин выделил 96 млн грн на антидроновую защиту дорог Херсонщины / Юлия Свириденко

Из резервного фонда госбюджета Украины направят 96 млн грн на обустройство специальных антидроновых сооружений. Эти укрепления будут установлены непосредственно в Херсоне и на ключевых эвакуационных маршрутах региона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам выездного заседания правительства на Херсонщину.

По ее словам, финансирование позволит защитить еще 27 участков дорог общей протяженностью более 200 км.

В настоящее время антидроновые сетки уже защищают более 190 км путей, обустроенных силами Херсонской ОВА и Минобороны.

Такие меры критичны для безопасного передвижения военных, экстренных служб и гражданского населения во время эвакуации.

"Осмотрели защиту ключевых дорог Херсонщины, которые, несмотря на ежедневные российские обстрелы, остаются важными логистическими маршрутами для общин, военных и служб экстренного реагирования. Усиливаем их защиту от атак дронов", - написала Свириденко.

Она также сообщила, что правительство также согласовало новый механизм финансирования строительства местных дорог.

"Поручили Минразвитию и Минэкономики подготовить необходимые решения для выделения 3,5 млрд грн дополнительной дотации на ремонты. Среди прочего это позволит завершить работы и на эвакуационном маршруте Херсон - Николаев, который обеспечивает движение быстрых, военных и эвакуационного транспорта", - подчеркнула глава правительства.

Фото 2 — Защита от дронов и ремонт дорог: Кабмин выделит 96 млн грн на безопасность Херсонщины
Фото: Юлия Свириденко
Фото 3 — Защита от дронов и ремонт дорог: Кабмин выделит 96 млн грн на безопасность Херсонщины
Фото: Юлия Свириденко

Напомним, Украина расширяет производство антидроновых патронов. Минобороны кодифицировало продукцию сразу нескольких отечественных производителей, что открывает путь к серийному выпуску. антидроновых патронов. Минобороны кодифицировало продукцию сразу нескольких отечественных производителей, что открывает путь к серийному выпуску.

Автор:
Татьяна Бессараб