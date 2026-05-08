Защита от дронов и ремонт дорог: Кабмин выделит 96 млн грн на безопасность Херсонщины

Из резервного фонда госбюджета Украины направят 96 млн грн на обустройство специальных антидроновых сооружений. Эти укрепления будут установлены непосредственно в Херсоне и на ключевых эвакуационных маршрутах региона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам выездного заседания правительства на Херсонщину.

По ее словам, финансирование позволит защитить еще 27 участков дорог общей протяженностью более 200 км.

В настоящее время антидроновые сетки уже защищают более 190 км путей, обустроенных силами Херсонской ОВА и Минобороны.

Такие меры критичны для безопасного передвижения военных, экстренных служб и гражданского населения во время эвакуации.

"Осмотрели защиту ключевых дорог Херсонщины, которые, несмотря на ежедневные российские обстрелы, остаются важными логистическими маршрутами для общин, военных и служб экстренного реагирования. Усиливаем их защиту от атак дронов", - написала Свириденко.

Она также сообщила, что правительство также согласовало новый механизм финансирования строительства местных дорог.

"Поручили Минразвитию и Минэкономики подготовить необходимые решения для выделения 3,5 млрд грн дополнительной дотации на ремонты. Среди прочего это позволит завершить работы и на эвакуационном маршруте Херсон - Николаев, который обеспечивает движение быстрых, военных и эвакуационного транспорта", - подчеркнула глава правительства.

Фото: Юлия Свириденко

Напомним, Украина расширяет производство антидроновых патронов. Минобороны кодифицировало продукцию сразу нескольких отечественных производителей, что открывает путь к серийному выпуску.