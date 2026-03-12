Антидроновая защита дорог: на Днепропетровщине обустроили 42 км маршрута

В Днепропетровской области завершили строительство антидронового покрытия вдоль 42 км важного логистического маршрута. Работы на этом участке выполнены на 100%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Главная цель – усиление защиты прифронтовых территорий и обеспечение бесперебойного движения транспорта вблизи линии боевого столкновения.

Технические особенности

На объекте была применена новая методика, адаптированная к условиям фронтовой зоны:

параметры опор увеличили до 7 метров, что позволяет свободно проезжать по габаритной технике;

дополнительно укрепили опоры и зоны перекрестков для выдержки нагрузок;

установлены специальные антидроновые сетки, снижающие риск успешных атак вражеских беспилотников на транспорт.

Значение для региона

Обустройство таких участков позволяет безопасно перевозить грузы для обществ и личный состав. Наличие систем пассивной защиты вместе со средствами РЭБ на технике создает комплексный барьер для БПЛА. Защищенная логистика является критическим элементом сохранения жизней и стабильного функционирования логистических цепочек в прифронтовых областях.

Напомним, Украина расширяет производство антидроновых патронов. Минобороны кодифицировало продукцию сразу нескольких отечественных производителей, что открывает путь к серийному выпуску.