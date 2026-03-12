- Категория
Антидроновая защита дорог: на Днепропетровщине обустроили 42 км маршрута
В Днепропетровской области завершили строительство антидронового покрытия вдоль 42 км важного логистического маршрута. Работы на этом участке выполнены на 100%.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
Главная цель – усиление защиты прифронтовых территорий и обеспечение бесперебойного движения транспорта вблизи линии боевого столкновения.
Технические особенности
На объекте была применена новая методика, адаптированная к условиям фронтовой зоны:
- параметры опор увеличили до 7 метров, что позволяет свободно проезжать по габаритной технике;
- дополнительно укрепили опоры и зоны перекрестков для выдержки нагрузок;
- установлены специальные антидроновые сетки, снижающие риск успешных атак вражеских беспилотников на транспорт.
Значение для региона
Обустройство таких участков позволяет безопасно перевозить грузы для обществ и личный состав. Наличие систем пассивной защиты вместе со средствами РЭБ на технике создает комплексный барьер для БПЛА. Защищенная логистика является критическим элементом сохранения жизней и стабильного функционирования логистических цепочек в прифронтовых областях.
Напомним, Украина расширяет производство антидроновых патронов. Минобороны кодифицировало продукцию сразу нескольких отечественных производителей, что открывает путь к серийному выпуску.