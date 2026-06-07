Россия атаковала украинские поисково-спасательные суда, есть пострадавшие

Армия РФ нанесла удары по двум катерам Морской поисково-спасательной службы, выполнявшим гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора. Известно о пострадавших.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, в результате атаки есть пострадавшие, эвакуированные катерами Военно-Морских Сил ВСУ.

Кулеба отметил, что малые береговые поисково-спасательные суда имеют специальную защиту в соответствии с международным гуманитарным правом. В частности, статья 27 Второй Женевской конвенции 1949 прямо предусматривает защиту судов, используемых государством или официально признанными спасательными организациями исключительно для проведения поисково-спасательных операций и оказания помощи людям на море.

"Эта атака является очередным доказательством сознательного пренебрежения РФ нормами международного права и создания прямой угрозы безопасному функционированию гуманитарных морских коридоров в Черном море", - подытожил министр.

Напомним, 29 мая российская армия совершила очередную атаку на гражданское судоходство в Черном море, атаковав дронами три иностранных торговых судна.