НБУ начинает модернизацию процентной политики: что изменится для банков

Национальный банк Украины начинает модернизацию операционного дизайна процентной политики.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение НБУ.

НБУ модернизирует денежный рынок

Главной целью изменений является активизация денежного рынка, развитие рыночных ориентиров на стоимость ресурсов и повышение эффективности монетарной политики для обеспечения ценовой стабильности.

Первый этап реформы вступит в силу 7 августа 2026 года. С этого дня Нацбанк изменит механизм проведения сделок с трехмесячными лимитированными депозитными сертификатами. Вместо полного удовлетворения заявок банков регулятор будет проводить процентные тендеры с предварительно определенным объемом размещения этого инструмента раз в две недели.

В НБУ объяснили, что объемы размещения будут определяться с учетом необходимости сохранить привлекательность гривневых инструментов и стимулы для банков конкурировать за вкладчиков. При этом возможность банков размещать средства в трехмесячных депозитных сертификатах и дальше будет зависеть от их активности на рынке срочных гривневых депозитов населения, а фактические объемы будут определяться по результатам тендеров.

Регулятор отмечает, что действующий операционный дизайн, внедренный в 2023 году, значительно усилил эффективность процентной политики. Благодаря этому банки активнее конкурируют за вкладчиков, а гривневые сбережения стали более привлекательными. Если в 2022 году средняя доходность срочных депозитов составляла 9–12%, то в июле 2026 года она превышает 14%, несмотря на более низкий уровень учетной ставки.

С начала 2026 года объем срочных гривневых депозитов населения вырос почти на 10%, а по сравнению с началом полномасштабного вторжения – удвоился. В то же время вложения украинцев в гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с начала года увеличились в 1,5 раза, а за весь период большой войны - почти в восемь раз.

В НБУ отмечают, что дальнейшее развитие кредитования и изменения на финансовом рынке обусловили необходимость обновления существующей модели. Регулятор планирует постепенно совершенствовать операционный дизайн процентной политики, сохраняя достаточно жесткость монетарных условий, поддерживая стабильность валютного рынка и контроль над инфляцией.

Каждый последующий этап модернизации будет внедряться после оценки результатов предыдущего. Национальный банк будет анализировать влияние изменений на денежный рынок, депозитные ставки, спрос на гривневые активы и эффективность монетарной трансмиссии. При необходимости параметры операционного дизайна могут быть скорректированы.

Заметим, украинские банки в первом квартале зафиксировали снижение общего объема фондирования и рост его стоимости, в первую очередь из-за удорожания средств населения. В то же время, уже во втором квартале финучреждения ожидают возобновление притока ресурсов и дальнейшего повышения ставок.