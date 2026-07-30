НБУ розпочинає модернізацію процентної політики: що зміниться для банків

Національний банк України розпочинає модернізацію операційного дизайну процентної політики.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ.

НБУ модернізує грошовий ринок

Головною метою змін є активізація грошового ринку, розвиток ринкових орієнтирів вартості ресурсів та підвищення ефективності монетарної політики для забезпечення цінової стабільності.

Перший етап реформи набуде чинності 7 серпня 2026 року. З цього дня Нацбанк змінить механізм проведення операцій із тримісячними лімітованими депозитними сертифікатами. Замість повного задоволення заявок банків регулятор проводитиме процентні тендери з попередньо визначеним обсягом розміщення цього інструменту один раз на два тижні.

У НБУ пояснили, що обсяги розміщення визначатимуться з урахуванням необхідності зберегти привабливість гривневих інструментів та стимули для банків конкурувати за вкладників. При цьому можливість банків розміщувати кошти у тримісячних депозитних сертифікатах і надалі залежатиме від їхньої активності на ринку строкових гривневих депозитів населення, а фактичні обсяги визначатимуться за результатами тендерів.

Регулятор зазначає, що чинний операційний дизайн, запроваджений у 2023 році, суттєво посилив ефективність процентної політики. Завдяки цьому банки активніше конкурують за вкладників, а гривневі заощадження стали привабливішими. Якщо у 2022 році середня дохідність строкових депозитів становила 9–12%, то у липні 2026 року вона перевищує 14%, попри нижчий рівень облікової ставки.

З початку 2026 року обсяг строкових гривневих депозитів населення зріс майже на 10%, а порівняно з початком повномасштабного вторгнення - подвоївся. Водночас вкладення українців у гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) від початку року збільшилися у 1,5 раза, а за весь період великої війни - майже у вісім разів.

У НБУ наголошують, що подальший розвиток кредитування та зміни на фінансовому ринку зумовили необхідність оновлення чинної моделі. Регулятор планує поступово вдосконалювати операційний дизайн процентної політики, зберігаючи достатню жорсткість монетарних умов, підтримуючи стабільність валютного ринку та контроль над інфляцією.

Кожен наступний етап модернізації впроваджуватиметься після оцінки результатів попереднього. Національний банк аналізуватиме вплив змін на грошовий ринок, депозитні ставки, попит на гривневі активи та ефективність монетарної трансмісії. За необхідності параметри операційного дизайну можуть бути скориговані.

Зауважимо, українські банки у першому кварталі зафіксували зниження загального обсягу фондування та зростання його вартості, насамперед через подорожчання коштів населення. Водночас уже в другому кварталі фінустанови очікують відновлення припливу ресурсів і подальшого підвищення ставок.