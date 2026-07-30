Держгеонадра не продали Лисовицьку нафтогазову площу: які причини

Державна служба геології та надр не змогла з першої спроби продати спецдозвіл на користування Лисовицькою нафтогазовою площею зі стартовою ціною 1,108 млрд грн. На аукціон 29 липня не подала заявку жодна компанія, хоча ділянка належить до найдорожчих серед виставлених на торги та має значні перспективні ресурси нафти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ExPro.

Для проведення аукціону було необхідно щонайменше дві заявки. Однак, згідно з протоколом торгів, жодного учасника зареєстровано не було, тому аукціон не відбувся.

Стартова ціна спецдозволу становила 1,108 млрд грн без ПДВ. Гарантійний внесок для участі у торгах був встановлений на рівні 221,6 млн грн, мінімальний крок аукціону — 500 тис. грн. Лот виставляли на продаж уперше.

Спецдозвіл передбачає геологічне вивчення нафтогазоносних надр, дослідно-промислову розробку та подальший промисловий видобуток нафти і газу протягом 20 років.

Лисовицька площа займає 80,11 кв. км і розташована у Стрийському районі Львівської області та Калуському районі Івано-Франківської області поблизу Болехова.

Перспективними корисними копалинами на ділянці є нафта, природний газ, розчинений у нафті газ та конденсат.

За даними державного балансу станом на 1 січня 2026 року, загальні перспективні ресурси нафти Лисовицької структури оцінювалися у 33,07 млн тонн, з яких 3,3 млн тонн — видобувні.

Проведення аукціону ініціювало ТОВ "Флексор Інвест", створене у лютому 2025 року. Власником і керівником компанії є Богдан Кравченко.

У межах Лисовицької площі також розташовані природоохоронні території, зокрема заказники "Моршинське узлісся" та "Моршинський", заповідне урочище "Вязина Болехівська" й об’єкти Смарагдової мережі.

Раніше повідомлялося, що компанія "Горизонти" Зіновія Козицького та його партнера – чесько-швейцарського підприємця Карела Комарека отримала дозвіл на видобування нафти і газу на Південно-Залужанському родовищі, що розташоване у Львівській області.