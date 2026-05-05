В Україні за понад 1 млрд грн продають велике нафтогазове родовище: де знаходиться
Держгеонадра оголосили аукціон із продажу за понад 1 мільярд гривень спецдозволу на користування Лисовицькою нафтогазовою площею, що розташована на межі Львівської та Івано-Франківської областей.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Nadra.info.
Спецдозвіл на велике нафтогазове родовище
Лисовицька нафтогазова площа розташована у Стрийському районі Львівської області та Калуському районі Івано-Франківщини. Площа ділянки становить 80,11 кв. км. На ній залягають поклади природного газу, нафти, газу, розчиненого в нафті, а також конденсату.
Торги призначено на 29 липня 2026 року. Стартова ціна лоту становить понад 1,1 млрд грн, а гарантійний внесок для участі перевищує 221 млн грн.
Спецдозвіл надається строком на 20 років і охоплює повний комплекс робіт — від геологічного вивчення до промислового видобутку.
Водночас у межах ділянки розташовані об’єкти природно-заповідного фонду, зокрема:
- лісовий заказник "Моршинське узлісся",
- ландшафтний заказник "Моршинський",
- заповідне урочище "Вязина Болехівська".
Ініціатором виставлення спецдозволу на торги стала київська компанія ТОВ "Флексор Інвест", створена у лютому 2025 року. Вона має одного власника та керівника – Богдана Кравченка.
Раніше повідомлялося, що компанія "Горизонти" Зіновія Козицького та його партнера – чесько-швейцарського підприємця Карела Комарека отримала дозвіл на видобування нафти і газу на Південно-Залужанському родовищі, що розташоване у Львівській області.