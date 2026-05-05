Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Готівковий курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,66

51,45

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні за понад 1 млрд грн продають велике нафтогазове родовище: де знаходиться

видобуток нафти
На аукціон виставили нову нафтогазову площу / Depositphotos

Держгеонадра оголосили аукціон із продажу за понад 1 мільярд гривень спецдозволу на користування Лисовицькою нафтогазовою площею, що розташована на межі Львівської та Івано-Франківської областей. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Nadra.info.

Спецдозвіл на велике нафтогазове родовище

Лисовицька нафтогазова площа розташована у Стрийському районі Львівської області та Калуському районі Івано-Франківщини. Площа ділянки становить 80,11 кв. км. На ній залягають поклади природного газу, нафти, газу, розчиненого в нафті, а також конденсату.

Фото 2 — В Україні за понад 1 млрд грн продають велике нафтогазове родовище: де знаходиться
Корисні копалини на Лисовицькій площі: газ природний, нафта, газ, розчинений у нафті, конденсат. Фото: Nadra.info

Торги призначено на 29 липня 2026 року. Стартова ціна лоту становить понад 1,1 млрд грн, а гарантійний внесок для участі перевищує 221 млн грн.

Спецдозвіл надається строком на 20 років і охоплює повний комплекс робіт — від геологічного вивчення до промислового видобутку.

Водночас у межах ділянки розташовані об’єкти природно-заповідного фонду, зокрема:

  • лісовий заказник "Моршинське узлісся", 
  • ландшафтний заказник "Моршинський",
  • заповідне урочище "Вязина Болехівська".

Ініціатором виставлення спецдозволу на торги стала київська компанія ТОВ "Флексор Інвест", створена у лютому 2025 року. Вона має одного власника та керівника – Богдана Кравченка.

Раніше повідомлялося, що компанія "Горизонти"  Зіновія Козицького та його партнера – чесько-швейцарського підприємця Карела Комарека отримала дозвіл на видобування нафти і газу на Південно-Залужанському родовищі, що розташоване у Львівській області.

Автор:
Світлана Манько