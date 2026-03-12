Козицький з партнером придбав компанію колишнього нардепа з нафтогазовим родовищем на Львівщині

Компанія "Горизонти" Зіновія Козицького та його партнера – чесько-швейцарського підприємеця Карела Комарека отримала дозвіл на видобування нафти і газу на Південно-Залужанському родовищі, що розташоване у Львівській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Zaxid.net.

Зазначається, що у грудні 2025 року львівське ТзОВ "Горизонти" придбало "Українську незалежну геологічну компанію" (УНГК) у колишнього народного депутата та латифундиста Івана Мірошніченка.

Завдяки цій угоді "Горизонти" отримали контроль над Південно-Залужанським родовищем у Дрогобицькому та Самбірському районах, на яке УНГК має спецдозвіл ще з 2015 року.

Основною корисною копалиною родовища є природний газ (до 95% метану). Згідно з даними Атласу родовищ нафти і газу України, воно вважається середнім за розмірами та належить до Передкарпатської нафтогазоносної області.

Про угоду

Угода про продаж була непублічною, тому інформації про вартість покупки компанії з ліцензією на видобуток вуглеводнів у відкритому доступі немає. Для порівняння – у грудні 2025 року Держгеонадра реалізувала Острівську площу в Яворівському та Самбірському районах Львівської області за 555,01 млн грн, що 5,5 раза вище стартової ціни. Переможцем аукціону стало ТОВ "ГБЛ-1"Зіновія Козицького та Комарека Карела.

Тоді ж у грудні Держгеонадра продала на торгах право видобутку вуглеводнів на ще одному родовищі на Львівщині – Любінецькому – за 110 млн грн, ліцензію купило київське "Газ-МДС" з орбіти колишнього топменеджера "Нафтогазу" Олександра Кацуби.

Про УНГК

За понад 10 років в УНГК багато разів змінювалися керівники та власники, йдеться в профілі компанії на платформі Vkursi. На момент отримання спецдозволу на розробку її контролювали менеджери з орбіти президента групи компанії "Укренерго" та депутат Львівської обласної ради 5 скликання Тараса Керницького та менеджери групи "Приват" Ігоря Коломойського та партнерів.

Проте 2019 року бенефіціарами компанії були вже інші особи – компанія "Вок Енерджі Корп." (США) мала 20%, Василина Лоневська – 20%, "Онвіка Інвестмент Лтд" (Кіпр) – 40%, Уляна Бровчук – 20%.

У 2023 році до кола власників долучився український бізнесмен Іван Мірошніченко – колишній народний депутат протягом 2014-2019 рр. (фракція"Самопоміч") та член парламентського комітету з аграрної політики. У 2000-х роках підприємець був представником іноземних агарних корпорації Cargill"та "Нобл Ресорсіз" в Україні та одним з керівників "Української зернової асоціації". Наразі він є бенефіціаром групи компаній "Агродар ЛТД (Зернарі)", що має земельний банк 15 тис. га у Кіровоградській та Черкаській областях.

У грудні 2025 року, перед продажем УНГК, її кінцевими власниками залишалися Іван Мірошніченко та львів’янка Василина Лоневська. Підприємиця у 2012-2014 роках була помічницею народного депутата Михайла Головка (ВО "Свобода").

Згідно з даними фінзвітності за 2025 рік, УНГК отримала 518 тис. грн збитку, активи компанії становили 20,43 млн грн, борги – 15,29 млн грн.

Про компанію "Горизонти"

Компанія "Горизонти" вже володіє кількома дозволами розробку та видобуток вуглеводнів у Львівській області, зокрема Берегівського газового родовища, Гірського газового родовища, Тинівського газоконденсантного родовища, вивчення Південно-Гірської і Бунівської площ тощо.

Власниками ТзОВ "Горизонти", згідно з даними платформи YouControl, є один з найбагатших в Україні бізнесменів, батько чинного голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького Зіновій Козицький та його партнер – один із найбагатших громадян Чехії Карел Комарек (податковий резидент Швейцарії). Бенефіціари мають частки у компанії 20% та 80% відповідно.

Козицький також є власником ТОВ "Західнадрасервіс" та ТОВ "Енергопарк "Яворів" та засновником "Еко-оптіма" яка працює як у відновлюваній, так і в традиційній енергетиці.

Раніше повідомлялося, що хакер вкрав 127 млн ​​грн із рахунків компаній ТОВ "Західнадрасервіс" та ТОВ "Енергопарк "Яворів", що належать Козицькому.