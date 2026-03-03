Родовище титанових руд на Кіровоградщині змінює компанію-користувача: що відомо

ТОВ "ВКФ "Велта" Андрія Бродського відчужує Бирзулівське родовище титанових руд у Кіровоградській області на користь іншої компанії з групи "Велта" (Velta).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє nadra.info.

Зазначається, що новим власником спецдозволу після погодження Держгеонадрами стане ТОВ "Велта Майнінг". Ця компанія, очолювана Віталієм Малаховим, 25-26 лютого подала до Служби три заяви про отримання спецдозволу на Бирзулівське родовище.

ТОВ "Велта Майнінг" зареєстровано в 2016 році, як ТОВ "Декарт Прибуток-Плюс". Первісним контролером компанії був Олексій Царапкін. В березні-квітні 2025 році. ТОВ "Декарт Прибуток-Плюс" придбала компанія ТОВ "Велта Холдінг", бенефіціаром товариства став Андрій Бродський, і в липні його перейменували на "Велта Майнінг".

В коментарі виданню Андрій Бродський заявив, що відчуження відбувається за договором купівлі-продажу, але ціну угоди не назвав.

Також засновник і СЕО групи "Велта" пояснив мету відчуження спецдозволу на Бирзулівське родовище.

"Як і у випадку з відчуженням Лікарівського родовища в 2023 році, все відбувається згідно чинного законодавства – ми ні в кого нічого не вкрали. Неможливо було це оформлювати на ВКФ "Велта" – з багатьох причин", наголосив Бродський.

Зі слів пана Бродського, крім боргу перед "Промінвестбанком", ВКФ "Велта" обтяжена й іншими зобовʼязаннями, частину з яких вже було виконано, врегулювання решти очікується.

Він також підтвердив наміри повністю закрити борг перед ФГВФО після закриття угоди з European Lithium.

Нагадаємо, 2 березня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 2 березня 2026 року провів аукціон з продажу прав вимоги за кредитними договорами 2011 та 2013 років між ліквідованим Промінвестбанк та ТОВ ВКФ "Велта".

Кредитні зобов’язання "Велта" були сформовані у 2011 та 2013 роках і реструктуризовані у 2023 році без списання чи прощення боргу.

Про Velta

Velta – це титанова компанія, що базується в США, діяльність якої розташована переважно в центральній Україні та включає налагоджені гірничодобувні та збагачувальні потужності, зокрема Бурзулівський ГЗК та Лікарівське родовище.

Активи групи включають ресурси ільменіту та титанової руди, пов’язані збагачувальні потужності, власні технології та шляхи розвитку, спрямовані на постачання високоякісних титанових матеріалів на світові ринки.

“Велта Холдинг” Андрія Бродського і партнерів (Віталій Малахов, Вадим Москаленко) контролює в Україні два родовища титанових руд: Бирзулівське (розробляє ТОВ “ВКФ “Велта”, на базі родовища діє гірничо-збагачувальний комбінат) і Лікарівське. Обидві ділянки надр розташовані в Кіровоградській області.

До повномасштабного вторгнення компанія "Велта" займала 2% світового ринку ільменіту (руда для отримання титану) та видобувала близько 33% титанової сировини в Україні. Зараз компанія продовжує експортувати титанову руду та має великі плани щодо розширення виробництва в Україні та будівництва заводів в США.

На початку 2026 року стало відомо про угоду щодо викупу американської компанії Velta Holding (материнської для українських активів групи Бродського і партнерів) австралійською компанією European Lithium Limited

У лютому українська титанова компанія Velta повідомила, що готується до виходу на американську технологічну біржу NASDAQ.