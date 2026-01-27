Українську титанову компанію "Велта" купує European Lithium: що відомо

Компанія European Lithium Limited оголосила про викуп титанової компанії Velta Holding (“Velta”, “Велта”), що базується в США та має виробничі та гірничодобувні активи, розташовані в Україні.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні компанії Velta.

Деталі угоди

Зазначається, що European Lithium придбає 100% Velta за загальну суму приблизно 173 мільйони повністю оплачених акцій European Lithium.

У межах домовленостей та після комплексної перевірки чинні власники Velta Holding отримають 10% акцій European Lithium. Крім того, менеджмент Velta Holding, включно з CEO Андрієм Бродським, продовжить працювати в компанії та відповідати за розвиток проєктів в Україні та США. Також фінансування буде направлено на стабілізацію діючого Бирзулівського гірничо-збагачувального комплексу, а виробничі процеси та експортні контракти залишаються без змін.

“Придбання Velta є важливим кроком у розширенні доступу European Lithium до критично важливих та стратегічних мінералів. Титан є ключовим матеріалом, що використовується в аерокосмічній, оборонній, медичній та промисловій галузях, а база активів та технічні можливості Velta забезпечують Компанії платформу для майбутнього зростання. Ця угода має на меті доповнити основний літієвий бізнес European Lithium та підтримати створення довгострокової вартості для акціонерів”, – прокоментував угоду виконавчий голова European Lithium Тоні Сейдж.

European Lithium Limited (ASX: EUR) – міжнародна гірничодобувна компанія, що спеціалізується на проєктах у сфері літію та інших критичних мінералів у Європі та інших регіонах світу. Компанія розвиває літієві активи в Австрії, Україні та Ірландії, а також інші проєкти в Австралії та Гренландії. Стратегія European Lithium спрямована на формування незалежних ланцюгів постачання критичних матеріалів для європейського та трансатлантичного ринків.

Незважаючи на триваючу війну в Україні, холдинг “Велта” продовжує підтримувати свої експортні ринки та операційну стабільність, а будь-яке подальше розширення виробничих потужностей та інвестиційних програм залежатиме від поточної ситуації в сфері безпеки та виконання умов запропонованої угоди, пише Nadra.info.

"Velta Holding нарешті знайшла профільних і дуже потужних інвесторів. Наша угода з European Lithium фактично є обміном акціями в наслідок якої Velta Holding стає частиною European Lithium, а власники Velta Holding, тобто я та мої партнери отримають акції European Lithium. Керівний склад "Велти" залишається незмінним.Ми заходимо у партнерство, яке у довгостроковій перспективі дасть можливість реалізувати проєкти над якими наша команда працює достатньо довго" , – прокоментував угоду засновник і CEO Velta Holding Андрій Бродський.

Про Velta

Velta – це титанова компанія, що базується в США, діяльність якої розташована переважно в центральній Україні та включає налагоджені гірничодобувні та збагачувальні потужності, зокрема Бурзулівський ГЗК та Лікарівське родовище. Активи групи включають ресурси ільменіту та титанової руди, пов’язані збагачувальні потужності, власні технології та шляхи розвитку, спрямовані на постачання високоякісних титанових матеріалів на світові ринки.

“Велта Холдинг” Андрія Бродського і партнерів (Віталій Малахов, Вадим Москаленко) контролює в Україні два родовища титанових руд: Бирзулівське (розробляє ТОВ “ВКФ “Велта”, на базі родовища діє гірничо-збагачувальний комбінат) і Лікарівське. Обидві ділянки надр розташовані в Кіровоградській області.

До повномасштабного вторгнення компанія "Велта" займала 2% світового ринку ільменіту (руда для отримання титану) та видобувала близько 33% титанової сировини в Україні. Зараз компанія продовжує експортувати титанову руду та має великі плани щодо розширення виробництва в Україні та будівництва заводів в США.

Раніше засновник та керівник "Велти" Андрій Бродський розказав Delo.ua про наміри іноземних інвесторів інвестувати в видобування критичної сировини в Україні, про плани з будівництва заводу в США, а також про перспективи розширення перероблення ільменіту в Україні.