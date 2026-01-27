Украинскую титановую компанию "Велта" покупает European Lithium: что известно

Компания European Lithium Limited объявила о выкупе титановой компании Velta Holding (Velta, Велта), которая базируется в США и имеет производственные и горнодобывающие активы, расположенные в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении компании Velta.

Детали сделки

Отмечается, что European Lithium приобретет 100% Velta за общую сумму около 173 миллионов полностью оплаченных акций European Lithium.

В рамках договоренностей и после комплексной проверки действующие владельцы Velta Holding получат 10% акций European Lithium. Кроме того, менеджмент Velta Holding, включая CEO Андрея Бродского, продолжит работать в компании и отвечать за развитие проектов в Украине и США. Также финансирование будет направлено на стабилизацию действующего Бирзуловского горно-обогатительного комплекса, а производственные процессы и экспортные контракты остаются без изменений.

“Приобретение Velta является важным шагом в расширении доступа European Lithium к критически важным и стратегическим минералам. бизнес European Lithium и поддержать создание долгосрочной стоимости для акционеров”, – прокомментировал соглашение исполнительный председатель European Lithium Тони Сейдж.

European Lithium Limited (ASX: EUR) – международная горнодобывающая компания, специализирующаяся на проектах в сфере лития и других критических минералов в Европе и других регионах мира. Компания развивает литиевые активы в Австрии, Украине и Ирландии, а также другие проекты в Австралии и Гренландии. Стратегия European Lithium направлена на формирование независимых цепей снабжения критических материалов для европейского и трансатлантического рынков.

Несмотря на продолжающуюся войну в Украине, холдинг Велта продолжает поддерживать свои экспортные рынки и операционную стабильность, а любое дальнейшее расширение производственных мощностей и инвестиционных программ будет зависеть от текущей ситуации в сфере безопасности и выполнения условий предложенного соглашения, пишет Nadra.info.

"Velta Holding наконец-то нашла профильных и очень мощных инвесторов. Наше соглашение с European Lithium фактически является обменом акциями в результате которой Velta Holding становится частью European Lithium, а владельцы Velta Holding, то есть я и мои партнеры получат акции European Lithium. Руководящий состав "Велты" остается неизменным. возможность реализовать проекты над которыми наша команда работает достаточно долго" , – прокомментировал соглашение учредитель и CEO Velta Holding Андрей Бродский .

О Velta

Velta – это титановая компания, базирующаяся в США, деятельность которой расположена преимущественно в центральной Украине и включает отлаженные горнодобывающие и обогатительные мощности, в частности, Бурзуловский ГОК и Лекаровское месторождение. Активы группы включают ресурсы ильменита и титановой руды, связанные с обогатительными мощностями, собственными технологиями и путями развития, направленные на поставку высококачественных титановых материалов на мировые рынки.

"Велта Холдинг" Андрея Бродского и партнеров ( Виталий Малахов, Вадим Москаленко ) контролирует в Украине два месторождения титановых руд: Бирзуловское (разрабатывает ООО "ПКФ "Велта", на базе месторождения действует горно-обогатительный комбинат) и Ликаревское.

До полномасштабного вторжения компания "Велта" занимала 2% мирового рынка ильменита (руда для получения титана) и добывала около 33% титанового сырья в Украине. Сейчас компания продолжает экспортировать титановую руду и имеет большие планы расширения производства в Украине и строительства заводов в США.

Ранее основатель и руководитель "Велты" Андрей Бродский рассказал Delo.ua о намерениях иностранных инвесторов инвестировать в добычу критического сырья в Украине, о планах строительства завода в США, а также о перспективах расширения переработки ильменита в Украине.