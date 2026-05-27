Экология станет условием приватизации: Николаевский глиноземный завод выставят на аукцион

Николаевский глиноземный завод (МВЗ) планируют выставить на приватизационный аукцион до конца 2026 года, а одним из ключевых условий продаж станет соблюдение экологических требований.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укринформа".

Экологические риски и инвестиции

По ее словам, экологическая безопасность является одним из приоритетов при приватизации крупных промышленных объектов, в частности, МГЗ и Одесского припортового завода. Конкретные обязательства для инвесторов будут определяться в условиях приватизации, которые разрабатывается Фондом государственного имущества, а будет утверждаться правительством.

В министерстве подчеркивают, что все вопросы, связанные с безопасностью людей и окружающей средой, будут включены в инвестиционные условия будущего покупателя. Речь идет, в частности, о решении проблемы шламовых полей, пиление которых представляет экологическую угрозу для близлежащих населенных пунктов.

В то же время, правительство планирует выставить МГЗ на приватизационный аукцион до конца 2026 года. Пока условия продажи еще не утверждены, однако государство подчеркивает, что экологические требования будут оставаться базовыми.

Марчак также отметила, что власти рассчитывают на привлечение именно профильного стратегического инвестора, который сможет восстановить эффективную работу предприятия, создать рабочие места и обеспечить поступление в бюджет.

Отдельно она обратила внимание на риски для бизнеса в регионе из-за войны. Правительство совместно с международными партнерами работает над механизмами страхования военных рисков для крупных промышленных предприятий.

О Николаевском глиноземном заводе

Николаевский глиноземный завод (МГЗ) ранее являлся крупнейшим предприятием цветной металлургии в Украине и одним из крупнейших в Европе. В настоящее время производственная деятельность на предприятии прекращена.

С июня 2022 года по февраль 2024 года корпоративные права МГЗ находились под арестом.

В июле 2022 года по ходатайствам прокуроров было арестовано имущество МГЗ, а именно 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники и 32 млн грн на депозитном счете Государственной таможенной службы.

Предприятие было национализировано 24 июля 2025 г. по решению Высшего антикоррупционного суда 100% уставного капитала ООО "МГЗ" и его имущественный комплекс были переданы в государственную собственность в лице Фонда государственного имущества Украины.

Раньше завод принадлежал российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Одной из ключевых проблем предприятия остаются шламовые поля, где накоплено около 48 млн. тонн красного шлама. Из-за ограниченного финансирования их обслуживания и возможных перебоев с энергоснабжением существуют риски экологической опасности. Периодически фиксируются случаи пиления, которое приводит к загрязнению воздуха и оседаниям красной пыли в окрестных населенных пунктах.

Из-за характера загрязнения местные жители иногда описывают последствия как "марсианский пейзаж". Предприятие включено в объекты критической инфраструктуры, а система пылеподавления частично восстановлена, однако она нуждается в дальнейшей модернизации.

