В Украине арестовали еще 32 миллиона гривен Николаевского глиноземного завода Дерипаски

В Украине арестовали 32 миллиона гривен производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия Николаевского глиноземного завода. Как сообщает Офис генерального прокурора, ходатайствовавший об аресте, средства размещались на депозитном счете Государственной таможенной службы.

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Ранее по ходатайствам прокуроров было арестовано имущество этого же субъекта хозяйствования, а именно 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники. На сегодняшний день, общая стоимость арестованных активов превышает 1 миллиард гривен.

По данным следствия, в 2000 году это украинское предприятие было приватизировано холдингом, принадлежащим российскому олигарху Олегу Дерипаске. Ныне он находится под санкциями США и Европейского союза. Как указывают в ОГП, основаниями для их применения стало отмывание денег в интересах президента государства-агрессора.

"Российский холдинг является одним из крупнейших в мире производителей алюминия. Группа входящих в него компаний продолжает обеспечивать потребности оборонно-промышленного комплекса РФ, поставляя собственную продукцию для производства военных ракетных комплексов и другого оружия", - отмечают в ведомстве.

Расследование соответствующего дела ведет Главное следственное управление Службы безопасности Украины при оперативном сопровождении Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

Речь идет о финансировании действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, диверсии, а также планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (часть 4 статьи 110-2, часть 1 статьи 113 и часть 1 статьи 437 Уголовного кодекса).

Напомним, что сам арестованный НГЗ еще в июле был передан в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений. 10 января Министерство юстиции Украины сообщило, что подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении в Дерипаске санкции в виде взыскания его активов в доход государства.