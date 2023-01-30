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В Украине арестовали еще 32 миллиона гривен Николаевского глиноземного завода Дерипаски
В Украине арестовали 32 миллиона гривен производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия Николаевского глиноземного завода. Как сообщает Офис генерального прокурора, ходатайствовавший об аресте, средства размещались на депозитном счете Государственной таможенной службы.
Ранее по ходатайствам прокуроров было арестовано имущество этого же субъекта хозяйствования, а именно 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники. На сегодняшний день, общая стоимость арестованных активов превышает 1 миллиард гривен.
По данным следствия, в 2000 году это украинское предприятие было приватизировано холдингом, принадлежащим российскому олигарху Олегу Дерипаске. Ныне он находится под санкциями США и Европейского союза. Как указывают в ОГП, основаниями для их применения стало отмывание денег в интересах президента государства-агрессора.
"Российский холдинг является одним из крупнейших в мире производителей алюминия. Группа входящих в него компаний продолжает обеспечивать потребности оборонно-промышленного комплекса РФ, поставляя собственную продукцию для производства военных ракетных комплексов и другого оружия", - отмечают в ведомстве.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Расследование соответствующего дела ведет Главное следственное управление Службы безопасности Украины при оперативном сопровождении Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.
Речь идет о финансировании действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, диверсии, а также планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (часть 4 статьи 110-2, часть 1 статьи 113 и часть 1 статьи 437 Уголовного кодекса).
Напомним, что сам арестованный НГЗ еще в июле был передан в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений. 10 января Министерство юстиции Украины сообщило, что подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении в Дерипаске санкции в виде взыскания его активов в доход государства.