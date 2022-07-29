Суд передал завод российского олигарха Дерипаски в управление АРМА

По решению Шевченковского районного суда Киева Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), получило в управление ООО "Николаевский глиноземный завод", принадлежащее российскому олигарху Олегу Дерипаску.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на данные из судебного реестра.

В определении суда сказано, что в управление АРМА переходят корпоративные права в виде уставного капитала завода и другие связанные фирмы на сумму свыше 3,58 млрд грн.

В частности, Агентство получит статусный капитал самого "Николаевского глиноземного завода" на сумму 1,52 млрд грн, а также ООО "Компания алюминий Украины" на 534 млн грн и ООО "Гуардон Украина" на 1,52 млрд грн. Последние два предприятия, контролировались оффшорками из Арубы, Gordal Holdings AVV и Gandela International AVV

Они также обладали некоторыми корпоративными правами "Николаевского глиноземного завода", арестованными еще в феврале 2021 года за легализацию и неуплату налогов в особо крупных размерах. Закарпатский апелляционный суд постановил оставить арест в силе.

Напомним, суд арестовал корпоративные права и деньги на счетах "Николаевского глиноземного завода" на июле. А в апреле 2022 года суд наложил арест на акции и имущество ООО "Глуховский карьер кварцитов", принадлежащее кипрскому "Русалу" российского олигарха Дерипаски.