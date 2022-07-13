YouControl проанализировал связи крупного российского бизнеса с украинскими предприятиями

Аналитики R&D YouControl исследовали часть крупного российского бизнеса и добавили данные в систему. Как оказалось, в состав 17 российских финансово промышленных групп входит более 3800 компаний из РФ и других стран, а 6 ФПГ имеют связи с украинскими предприятиями.

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В состав 17 российский ФПГ входит более 3800 компаний из России и других стран. Добавленные ФПГ насчитывают чуть более 700 иностранных предприятий, из которых около 100 компаний расположены в странах постсоветского пространства , а более 180 - на Кипре.

Приблизительно по 40 компаний, входящих в проанализированные российские группы компаний, работают в Нидерландах и в странах Азии.

"Первое" место по количеству зарегистрированных компаний в США , занимает "Группа Романа Абрамовича", бизнес представлен 16-ю компаниями . А наибольшее количество предприятий, представленных в Люксембурге и Сингапуре – 33 и 17 соответственно, связано с российской нефтяной компанией "Роснефть".

Подавляющее большинство компаний, входящих в состав добавленных ФПГ России, работают в энергетической, нефтегазодобывающей и горно-металлургической отраслях.

Наибольшее количество предприятий из проанализированных российских групп включают в себя "Газпром" и "Роснефть" − более 1100 и 500 соответственно. Группа Олега Дерипаски и строительный холдинг ПИК насчитывают более 300 компаний. Бизнес-активы Алишера Усманова и Алексея Мордашова включают более 200 компаний в каждой группе.

6 российских ФПГ из 17 добавленных в систему Youcontrol, а именно Газпром, Роснефть, USM, группа семьи Лебедевых, группы Олега Дерипаски и Алексея Мордашова, имеют связи с украинскими компаниями.

Российский Газпром имеет связи с четырьмя предприятиями в Украине. Кроме ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ ПО УПРАВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ" , ООО "ГАЗПРОМ СБУТ УКРАИНА" и АО "ЮЖНЫЙПРОГАЗ" , где компания владеет долями в уставном капитале компаний ООО "САНАТОРИЙ "АРЕН-КРЫМ" .

НК "Роснефть" представлена в Украине 2-мя компаниями: ЧАО "ЛИСИЧАНСКАЯ НЕФТЯНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" и ООО "РН КОММЕРС" .

Ключевое лицо группы USM − Алишер Усманов является бенефициарным владельцем ООО "ПЕТЕР-СЕРВИС УКРАИНА" . А совладелец металлургической компании "Северсталь" Алексей Мордашов – ООО "СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦИЯ".

Бывший офицер КГБ, экс-депутат госдумы РФ Александр Лебедев является бенефициаром 2-х киевских компаний и связан с четырьмя зарегистрированными в оккупированном Крыму предприятиями . В частности, СП "РИС-УКРАИНА" и ООО "МИНДАЛЬНАЯ РОЩА" .

Российский олигарх Олег Дерипаска связан с 9 компаниями в Украине через несколько оффшорных компаний, входящих в группу связанных лиц одного из его главных активов МКПАО "Эн+ групп". Его основной украинский актив – ООО "НИКОЛАЕВСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ ЗАВОД" .

После добавления новых ФПГ к YouСontol стало проще отслеживать принадлежность компаний Великобритании и Кипра к крупному российскому бизнесу и их вероятную причастность к финансированию военного вторжения в Украину.

Так, например, мировой производитель стали британская компания EVRAZ PLC , бенефициары которой не раскрываются в реестре компаний Великобритании, теперь идентифицирован как член "Группы Романа Абрамовича" . А международная золотодобывающая компания Nord Gold PLC входит в "Группу Алексея Мордашова".

Также теперь можно отследить оффшорные компании российских бизнесменов, зарегистрированные на Кипре. № 1 в рейтинге журнала Форбс российских миллиардеров - Владимир Лисин - связан с 10 кипрскими оффшорами , в частности FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED.

Наибольшее количество связанных кипрских компаний - 43, присутствующих в структурах 17 проанализированных ФПГ, в "арсенале" имеет "Группа Олега Дерипаски".

"Исследование крупного российского бизнеса продолжается, вскоре в систему будет добавлена еще порция российских ФПГ", - отмечают аналитики R&D YouControl.

Напомним, суд арестовал корпоративные права и деньги на счетах Николаевского глиноземного завода, входящего в группу Русал российского олигарха Олега Дерипаска.