YouControl дослідив зв'язки великого бізнесу Росії з українськими підприємствами

Аналітики центру R&D YouControl дослідили частину великого російського бізнесу та додали дані в систему. Як виявилося, до складу 17 російських фінансово промислових груп входить понад 3 800 компаній з РФ та інших країн, а 6 ФПГ мають зв`язки з українськими підприємствами.

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До складу 17 російський ФПГ входить понад 3 800 компаній з Росії та інших країн. Додані ФПГ налічують трохи більше 700 іноземних підприємств, із яких близько 100 компаній розташовані у країнах пострадянського простору, а більш ніж 180 −на Кіпрі.

Приблизно по 40 компаній, що входять до проаналізованих російських груп компаній, працюють у Нідерландах та в країнах Азії.

"Перше" місце за кількістю зареєстрованих компаній у США, займає "Група Романа Абрамовича", бізнес представлений 16-ма компаніями. А найбільша кількість підприємств, представлених у Люксембурзі та Сінгапурі − 33 та 17 відповідно, пов'язана із російською нафтовою компанією "Роснєфть".

Переважна більшість компаній, що входять до складу доданих ФПГ Росії працюють в енергетичній, нафтогазовидобувній та гірничо-металургійній галузях.

Найбільшу кількість підприємств, із проаналізованих російських груп, включають в себе "Газпром" та "Роснєфть" − понад 1100 та 500 відповідно. Група Олега Дерипаски та будівельний холдинг ПІК налічують понад 300 компаній кожна. Бізнес-активи Алішера Усманова та Олексія Мордашова включають в себе понад 200 компаній у кожній групі.

6 російських ФПГ із 17 доданих до системи Youcontrol, а саме Газпром, Роснєфть, USM, група родини Лебедєвих, групи Олега Дерипаски та Олексія Мордашова, мають з'язки з українськими компаніями.

Російський Газпром має зв'язки із 4-ма підприємствами в Україні. Крім ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ КОНСОРЦІУМ З УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ", ТОВ "ГАЗПРОМ ЗБУТ УКРАЇНА" та АТ "ЮЖНІІГІПРОГАЗ", де компанія володіє долями у статутному капіталі компаній напряму, ще опосередковано через ТОВ "ГАЗПРОМ ВИДОБУТОК ОРЕНБУРГ" володіє понад 90% ТОВ "САНАТОРІЙ "ОРЕН-КРИМ".

НК "Роснєфть" представлена в Україні 2-ма компаніями: ПрАТ "ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" та ТОВ "РН КОММЕРС".

Ключова особа групи USM − Алішер Усманов є бенефіціарним власником ТОВ "ПЕТЕР-СЕРВІС УКРАЇНА". А співвласник металургійної компанії "Северсталь" Олексій Мордашов − ТОВ "СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦІЯ".

Колишній офіцер КДБ, екс-депутат держдуми РФ Олександр Лебедєв є бенефіціаром 2-х київських компаній та пов'язаний із 4-ма підприємствами, що зареєстровані в окупованому Криму. Зокрема, СП "РІС-УКРАЇНА" та ТОВ "МІНДАЛЬНА РОЩА".

Російський олігарх Олег Дерипаска пов'язаний із 9-ма компаніями в Україні через декілька офшорних компаній, які входять до групи пов'язаних осіб одного із його головних активів МКПАТ "Ен+ груп". Його основний український актив − ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД".

Після додавання нових ФПГ до YouСontol стало простіше відслідковувати приналежність компаній РФ, Великої Британії та Кіпру до великого російського бізнесу та їх ймовірну причетність до фінансування військового вторгнення в Україну.

Так наприклад, світовий виробник сталі британська компанія EVRAZ PLC, бенефіціари якої не розкриваються в реєстрі компаній Великої Британії, тепер ідентифікований як член "Групи Романа Абрамовича". А міжнародна золотодобувна компанія Nord Gold PLC входить до "Групи Олексія Мордашова".

Також тепер можливо відслідкувати офшорні компанії російських бізнесменів, що зареєстровані на Кіпрі. № 1 у рейтингу журналу Форбс російських мільярдерів − Володимир Лісін − пов'язаний із 10-ма кіпрськими офшорами, зокрема FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED.

Найбільшу кількість пов'язаних кіпрських компаній − 43, що присутні в структурах 17-ти проаналізованих ФПГ, в "арсеналі" має "Група Олега Дерипаски".

"Дослідження великого російського бізнесу продовжується, невдовзі до системи буде додано ще порцію російських ФПГ", - зазначають аналітики R&D YouControl.

Нагадаємо, суд заарештував корпоративні права та гроші на рахунках Миколаївського глиноземного заводу, який входить до групи Русал російського олігарха Олега Дерипаска.