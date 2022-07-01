Суд заарештував гроші та корпоративні права на Миколаївський глиноземний завод олігарха Дерипаски

Суд заарештував корпоративні права та гроші на рахунках Миколаївського глиноземного заводу, який входить до групи Русал російського олігарха Олега Дерипаска.

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Про це пише Liga.net із посиланням на дані судового реєстру.

Відповідну ухвалу Перечинського райсуду Закарпатської області датовано 30 березня 2022 року, 31 травня її затвердив Закарпатський апеляційний суд.

При цьому було заарештовано гроші на рахунках заводу в Ощадбанку, Райффайзен Банку, МР Банку.

Як йдеться у тексті судового рішення, арешти накладені в рамках кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків та розтрати майна в особливо великих розмірах менеджментом заводу. Досудове розслідування з 25 березня провадить Національна поліція.

Загальна сума фінансових та господарських операцій, які викликають сумніви у слідчих, становить понад 200 млн. грн.

У матеріалах слідства йдеться про те, що мали місце факти заниження податкових зобов'язань, завищення суми бюджетного відшкодування ПДВ, завищення податкового кредиту.

Зазначимо, Миколаївський глиноземний завод – одне з найбільших у Європі підприємств із видобутку сировини для кольорової металургії, зокрема для виробництва алюмінію. Російський олігарх Олег Дерипаска отримав контроль над підприємством на початку 2000-х.

У 2016 році Україна ввела санкції проти компаній Олега Дерипаскі ОК "Русал" та пов'язаної з нею кіпрської Judson Trading Limited. Наступного року Миколаївський глиноземний завод повідомив, що Русал продав НГЗ сировинному трейдеру Glencore (Швейцарія). 2018 року стало відомо, що Олег Дерипаска залишив контроль над заводом.

Також у квітні 2022 року суд наклав арешт на акції та майно ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів", що належить кіпрському "Русалу" російського олігарха Олегу Дерипаску.