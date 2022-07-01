Суд арестовал деньги и корпоративные права на Николаевский глиноземный завод олигарха Дерипаски

Суд арестовал корпоративные права и деньги на счетах Николаевского глиноземного завода, входящего в группу РусАл российского олигарха Олега Дерипаска.

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Об этом пишет Liga.net со ссылкой на данные судебного реестра.

Соответствующее постановление Перечинского райсуда Закарпатской области датировано 30 марта 2022 года, 31 мая его утвердил Закарпатский апелляционный суд.

При этом были арестованы деньги на счетах завода в Сбербанке, Райффайзен Банке, МР Банке.

Как говорится в тексте судебного решения, аресты наложены в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов и растрате имущества в особо крупных размерах менеджментом завода. Досудебное расследование с 25 марта осуществляет Национальная полиция.

Общая сумма финансовых и хозяйственных операций, вызывающих сомнения у следователей, составляет более 200 млн. грн.

В материалах следствия говорится, что имели место факты занижения налоговых обязательств, завышение суммы бюджетного возмещения НДС, завышение налогового кредита.

Отметим, Николаевский глиноземный завод – одно из крупнейших в Европе предприятий по добыче сырья для цветной металлургии, в том числе для производства алюминия. Российский олигарх Олег Дерипаска получил контроль над предприятием в начале 2000-х.

В 2016 году Украина ввела санкции против компаний Олега Дерипаски ОК "Русал" и связанной с ней кипрской Judson Trading Limited. В следующем году Николаевский глиноземный завод сообщил, что Русал продал НГЗ сырьевому трейдеру Glencore (Швейцария). В 2018 году стало известно, что Олег Дерипаска оставил контроль над заводом.

Также в апреля 2022 год суд наложил арест на акции и имущество ООО "Глуховский карьер кварцитов", принадлежащего кипрскому "Русалу" российского олигарха Олегу Дерипаске.