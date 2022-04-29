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Суд арестовал Глуховский карьер кварцитов российского олигарха Дерипаски
Суд наложил арест на акции и имущество ООО "Глуховский карьер кварцитов", принадлежащего кипрскому "Русалу" российского олигарха Олегу Дерипаске. Об этом сообщает издание “Экономическая правда” со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, "Глуховский карьер кварцитов" Дерипаски осуществлял незаконную добычу высокочистого кварцита, кремния и ферросилиция в Баницком месторождении Сумской области.
Далее добытые в Украине полезные ископаемые незаконно экспортировались в РФ и реализовывались в пользу предприятий военно-промышленного комплекса, в частности для изготовления тактических ракетных комплексов.
Судом наложен арест на корпоративные права, объекты недвижимости, земельные участки, транспортные средства и специальную технику ООО на сумму около 10 млн грн, имущество и акции переданы для управления в АРМА.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее работники Государственного бюро расследований заблокировали поставки "компонентов, которые могут использоваться при изготовлении российского тактического ракетного комплекса", из Глуховского карьера.
Напомним, компания "Русал" Дерипаски также контролирует в Украине Николаевский глиноземный завод. 1 марта завод остановил производство из-за блокады российским флотом Черного моря.