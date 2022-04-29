Суд арестовал Глуховский карьер кварцитов российского олигарха Дерипаски

Суд наложил арест на акции и имущество ООО "Глуховский карьер кварцитов", принадлежащего кипрскому "Русалу" российского олигарха Олегу Дерипаске. Об этом сообщает издание “Экономическая правда” со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

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По данным следствия, "Глуховский карьер кварцитов" Дерипаски осуществлял незаконную добычу высокочистого кварцита, кремния и ферросилиция в Баницком месторождении Сумской области.

Далее добытые в Украине полезные ископаемые незаконно экспортировались в РФ и реализовывались в пользу предприятий военно-промышленного комплекса, в частности для изготовления тактических ракетных комплексов.

Судом наложен арест на корпоративные права, объекты недвижимости, земельные участки, транспортные средства и специальную технику ООО на сумму около 10 млн грн, имущество и акции переданы для управления в АРМА.

Ранее работники Государственного бюро расследований заблокировали поставки "компонентов, которые могут использоваться при изготовлении российского тактического ракетного комплекса", из Глуховского карьера.

Напомним, компания "Русал" Дерипаски также контролирует в Украине Николаевский глиноземный завод. 1 марта завод остановил производство из-за блокады российским флотом Черного моря.