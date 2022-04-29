Суд заарештував Глухівський кар'єр кварцитів російського олігарха Дерипаски

Суд наклав арешт на акції та майно ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів", що належить кіпрському "Русалу" російського олігарха Олегу Дерипаску. Про це повідомляє видання "Економічна правда" із посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

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За даними слідства, "Глухівський кар'єр кварцитів" Дерипаски здійснював незаконний видобуток високочистого кварциту, кремнію та феросиліцію у Баницькому родовищі Сумської області.

Далі видобуті в Україні корисні копалини незаконно експортувалися до РФ і реалізовувалися на користь підприємств військово-промислового комплексу, зокрема виготовлення тактичних ракетних комплексів.

Судом накладено арешт на корпоративні права, об'єкти нерухомості, земельні ділянки, транспортні засоби та спеціальну техніку ТОВ на суму близько 10 млн. грн., майно та акції передані для управління в АРМА.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань заблокували постачання "компонентів, які можуть використовуватися при виготовленні російського тактичного ракетного комплексу" з Глухівського кар'єру.

Нагадаємо, компанія "Русал" Дерипаски також контролює в Україні Миколаївський глиноземний завод. 1 березня завод зупинив виробництво через блокаду російським флотом Чорного моря.