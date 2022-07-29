Суд передав завод російського олігарха Дерипаски в управління АРМА

За рішенням Шевченківського районного суду Києва Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) отримало в управління ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", що належить російському олігарху Олегу Дерипаску.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на дані із судового реєстру.

В ухвалі суду сказано, що в управління АРМА переходять корпоративні права у вигляді статутного капіталу заводу та інші пов’язані фірм на суму понад 3,58 млрд грн.

Зокрема Агентство отримає статусний капітал самого "Миколаївського глиноземного заводу" на суму 1,52 млрд грн, а також ТОВ "Компанія алюміній України" на 534 млн грн і ТОВ "Гуардон Украина" на 1,52 млрд грн. Останні два підприємства, контролювалися офшорками з Аруби, Gordal Holdings A. V. V. та Gandela International A. V. V.

Вони також володіли деякими корпоративними правами "Миколаївського глиноземного заводу", які були арештовані ще у лютому 2021 року за легалізацію та несплату податків в особливо великих розмірах. Закарпатський апеляційний суд постановив залишив арешт в силі.

Нагадаємо, суд заарештував корпоративні права та гроші на рахунках "Миколаївського глиноземного заводу" на почтаку липня. А у квітні 2022 року суд наклав арешт на акції та майно ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів", що належить кіпрському "Русалу" російського олігарха Дерипаски.