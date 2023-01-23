Суд арестовал имущество завода в Черкасской области, основатель которого финансово поддерживал РФ в обход санкций

Сосновский районный суд Черкасс наложил арест на имущество "Клищинского консервного завода" в Черкасской области, учредителя которого Государственное бюро расследований разоблачило на пособничестве государству-агрессору, сообщили в ГБР.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Он с 2014 года координирует деятельность собственных сельскохозяйственных предприятий на подконтрольной Украине территории, а также временно оккупированном Крыму и РФ", – говорится в сообщении.

В настоящее время идет подготовка к передаче движимого и недвижимого имущества в АРМА, работа по конфискации активов злоумышленника продолжается.

"Установлено, что после аннексии полуострова крымский предприниматель переехал в Киев. Он перерегистрировал свои компании на подконтрольной и временно неподконтрольной территории Украины в соответствии с украинской и российской юрисдикциями", – говорят в ГБР.

Это, как объясняют в бюро, позволило бизнесмену вести хозяйственную деятельность на временно оккупированной территории, уплачивая при этом налоги и сборы в бюджеты разных уровней государства-агрессора.

"Благодаря наличию украинской регистрации, предприниматель организовал незаконный механизм поставки с/х продукции в ЕС. Якобы украинские товары он экспортировал в Польшу через Россию и Беларусь. Таким образом он обходил санкции ЕС по запрету импорта товаров, произведенных в Крыму", – добавили в ГБР.

В противоправную деятельность предприниматель привлек членов своей семьи и менеджмент, которые помогали руководить 11 предприятиями на территории Украины, временно оккупированного Крыма и в Москве.

Напомним, недавно по материалам следователей Службы безопасности был наложен арест на имущество бывшего министра образования Дмитрия Табачника, подозреваемого в государственной измене.