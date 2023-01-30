В Україні арештували ще 32 мільйона гривень Миколаївського глиноземного заводу Дерипаски

В Україні арештували 32 мільйона гривень виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію Миколаївського глиноземного заводу. Як повідомляє Офіс генерального прокурора, що клопотало про арешт, кошти розміщувалися на депозитному рахунку Державної митної служби.

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Раніше за клопотаннями прокурорів було арештовано майно цього ж суб’єкта господарювання, а саме 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки. На сьогоднішній день загальна вартість арештованих активів перевищує 1 мільярд гривень.

За даними слідства, у 2000 році це українське підприємство було приватизовано холдингом, який належить російському олігарху Олегу Дерипасці. Наразі він знаходиться під санкціями США та Європейського союзу. Як вказують в ОГП, підставами для їх застосування стало відмивання грошей в інтересах президента держави-агресора.

"Російський холдинг є одним з найбільших в світі виробників алюмінію. Група компаній, які до нього входять, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу РФ, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї", - зазначають у відомстві.

Розслідування відповідної справи веде Головне слідче управління Служби безпеки України за оперативного супроводження Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

Йдеться про фінансування дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, диверсії, а також планування, підготовки, розв'язування та ведення агресивної війни (частина 4 статті 110-2, частина 1 статті 113 та частина 1 статті 437 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, що сам арештований МГЗ ще в липні було передано в управління Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. 10 ж січня Міністерство юстиції України повідомило, що до подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування до Дерипаски санкції у вигляді стягнення його активів у дохід держави.