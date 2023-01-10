Мін'юст подав позов до ВАКС про стягнення активів російського олігарха Дерипаски

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави до Олега Дерипаски, який є одним з найбагатших російських олігархів.

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Про це 10 січня повідомила пресслужба Мін'юсту.

Уточнюємо, що Дерипаска вважається наближеною особою до президента Росії Володимир Путіна. Він володіє значними частками груп компаній "Русал", "Базовий елемент" "Ен+ груп".

"До Олега Дерипаски застосовано санкції як Україною, так і США, ЄС, Великою Британією, Польщею, Швейцарською Конфедерацією, Австралією та Новою Зеландією. Із отриманих відповідей на запити Мін’юсту та згідно з міжнародними санкціями вбачається, що підсанкційна особа є громадянином рф, підтримує путінський режим, оскільки залучена до одержання вигоди від уряду росії та виробництва бронетехніки, яка застосовується країною-агресором у війні проти України", – прокоментувала заступник міністра Ірина Мудра.

Мін'юст, за її словами, зібрав достатню доказову базу для звернення до ВАКС щодо стягнення активів Дерипаски в Україні.

Зокрема, відомство отримало інформацію, що група металургійних підприємств "Об'єднана компанія "Русал" постачає алюмінієву продукцію російським підприємствам оборонного комплексу, які безпосередньо здійснюють розробку, виробництво та постачання для потреб російської армії.

Частина алюмінієвої продукції, за даними Мін'юсту, виробляється з сировини українського походження виробництва ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (НГЗ).

З'ясувалося також, що Дерипаска через групи пов’язаних компаній володіє значними активами в Україні: ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів", ПрАТ "Хустський кар`єр", ПрАТ "Жежелівський кар`єр", ТОВ "Гуардон України", ТОВ "Компанія "Алюміній України", ТОВ "Сервісний центр "Металург", ТОВ "ЧАС ІТ", ТОВ "Охорона МГЗ", ТОВ "Центр обліку Миколаїв", Миколаївський благодійний фонд "Центр соціальних програм", ТОВ "Запоріжалюмінторг", АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", нежитловою нерухомістю, технікою тощо.

Нагадаємо, що у Мін'юсті анонсували позов щодо конфіскації активів Дерипаски у вересні 2022 року. Тоді відомство заявило, що подасть аналогічні позови про стягнення в дохід держави приватних активів інших підсанкціонних осіб, зокрема колишнього президента Віктора Януковича та опального бізнесмена Сергія Курченка, що втікли з України.

Тоді ж ВАКС вперше конфіскував активи російського олігарха - Володимира Євтушенкова. Згодом уряд визначив Фонд державного майна уповноваженим органом управління активами, стягнутими в дохід держави через застосування санкцій до Євтушенкова.