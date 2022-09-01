У Мін'юсті анонсували позови щодо конфіскації активів Януковича, Курченка та Дерипаски

Міністерство юстиції має намір вже у вересні подати нові позови про стягнення в дохід держави приватних активів підсанкціонних осіб, зокрема колишнього президента Віктора Януковича та опального бізнесмена Сергія Курченка, що втікли з України, та російського мільярдера Олега Дерипаски. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на заступника міністра Ірину Мудру.

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"Мін'юст не зупиняється і вже протягом вересня намагатиметься подати нові позови про стягнення в дохід держави активів Віктора Януковича, Сергія Курченка, Олега Дерипаски та інших підсанкційних осіб", - зазначила вона.

За словами чиновниці, все це може статися після отримання необхідних документів від уповноважених державних органів та ретельної підготовки доказової бази.

"Це дуже складна та копітка робота, яка потребує глибокого та ґрунтовного аналізу та роботи з великою кількістю матеріалів", – підкреслила заступник міністра.

Вона нагадала, що перший такий позов Мін'юст подав до Вищого антикорупційного суду 24 серпня, і вже 1 вересня той у повному обсязі його задовольнив, вирішивши стягнути в дохід держави активи підсанкційного російського олігарха Володимира Євтушенкова, якого називають людиною з найближчого кола президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, що можливість такої конфіскації активів з'явилася внаслідок прийняття Верховною Радою у травні відповідного закону, який прописує для цього багато підстав у контексті підтримки російської військової агресії проти України та іншої антиукраїнської діяльності, у тому числі через коментарі в інтернеті чи у ЗМІ.

Серед таких підстав, зокрема, зазначено й фінансування діяльності держави-агресора шляхом сплати податків на суму (в еквіваленті) понад 40 мільйонів гривень на рік для юросіб та понад 3 мільйони для фізосіб.

Зазначимо при цьому, що Дерипаска на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, зокрема наприкінці лютого та на початку березня, публічно виступав проти війни, закликавши до мирних переговорів.