В Минюсте анонсировали иски о конфискации активов Януковича, Курченко и Дерипаски

Министерство юстиции намерено уже в сентябре подать новые иски о взыскании в доход государства частных активов подсанкционных лиц, в частности бежавших из Украины бывшего президента Виктора Януковича и опального бизнесмена Сергея Курченко и российского миллиардера Олега Дерипаски. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заместителя министра Ирину Мудрую.

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"Минюст не останавливается и уже в течение сентября будет пытаться подать новые иски о взыскании в доход государства активов Виктора Януковича, Сергея Курченко, Олега Дерипаски и других подсанкционных лиц", – отметила она.

По словам чиновницы, все это может произойти после получения необходимых документов от уполномоченных государственных органов и тщательной подготовки доказательной базы.

"Это очень сложная и кропотливая работа, которая требует глубокого и основательного анализа и работы с большим количеством материалов", – подчеркнула замминистра.

Она напомнила, что первый такой иск Минюст подал в Высший антикоррупционный суд 24 августа, и уже 1 сентября тот в полном объеме его удовлетворил, решив взыскать в доход государства активы подсанкционного российского олигарха Владимира Евтушенкова, которого называют человеком из ближайшего круга президентпа РФ Владимира Путина.

Напомним, что возможность такой конфискации активов появилась вследствие принятия Верховной Радой в мае соответствующего закона, прописывающего для этого множество оснований в контексте поддержки российской военной агрессии против Украины и прочей антиукраинской деятельности, в том числе через комментарии в интернете или в СМИ.

Среди таких оснований, в частности, указано и финансирование деятельности государства-агрессора путем уплаты налогов на сумму (в эквиваленте) более 40 миллионов гривен в год для юрлиц и более 3 миллионов для физлиц.

Отметим при этом, что Дерипаска в начале полномасштабного российского вторжения в Украину, в частности в конце февраля и начале марта, публично выступал против войны, призвав к мирным переговорам.