Дело о создании Курченко преступной организации передали в суд

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт по нескольким статьям Уголовного кодекса в отношении бизнесмена Сергея Курченко, который был приближен к бывшему президенту Виктору Януковичу и в 2014 году, как и он, бежал в Россию.

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В частности, как говорится в сообщении ведомства, мужчине инкриминируют часть 1 статьи 255 (создание преступной организации), а также ряд статей с применением части 3 статьи 27 и части 4 статьи 28 (организация покушения) – часть 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов), часть 1 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и часть 1 статьи 366 (служебный подлог).

Специальное расследование в отсутствие подозреваемого проводилось следователями Главного управления полиции в Одесской области при оперативном сопровождении управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

Установлено, что обвиняемый в 2011-2014 годах создал преступную организацию и наладил схему ввоза на таможенную территорию Украины нерастаможенных нефтепродуктов.

В дальнейшем они продавались на внутреннем рынке страны без уплаты в государственный бюджет соответствующих налогов, сборов и платежей. Также он оформлял фиктивный вывоз этих нефтепродуктов за пределы Украины.

Отмечается, что деятельность преступной организации под управлением беглого бизнесмена нанесла экономике государства ущерб более чем на 3,1 миллиарда гривен. В ходе расследования был наложен арест на все движимое, недвижимое имущество и земельные участки ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" и ООО "Энергия и газ Украина", принадлежащих руководителю преступной организации.