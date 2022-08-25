Более 300 миллионов гривен сына Януковича отдали ВСУ

Арестованные средства ПАО "Всеукраинский банк развития", владельцем 100% акций которого с 2011 года был старший сын бывшего президента Александр Янукович, передали на нужды Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что работники банка пытались скрыть происхождение наличных денежных средств этого финучреждения. Ведь у денег нет законного источника происхождения.

Поэтому банковские рабочие с помощью финансовых операций легализовывали доходы, которые были получены преступным путем.

Впрочем, во время досудебного расследования прокурорами Офиса Генерального прокурора был наложен арест на денежные средства служебных лиц ПАО "Всеукраинский банк развития", и непосредственно средства сына экспрезидента. Со временем судебными решениями деньги были переданы АРМА.

Еще с начала вооруженной агрессии РФ прокуроры Офиса Генерального прокурора инициировали принудительное изъятие имущества, арестованного в уголовном производстве по подозрению сына бывшего президента.

"В настоящее время суд постановил отправить указанные средства Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. В настоящее время 304 миллиона гривен зачислены на специальный счет для обеспечения обороноспособности Украины", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, недавно в управление АРМА была передана российская доля капитала фармацевтического предприятия, активы которого в денежном эквиваленте составляют около 1 млрд грн.