В Киеве и Львове арестовали отели, принадлежащие россиянам

Суд арестовал помещение двух гостиниц в центре Львова и Киева, принадлежащих российскому предприятию.

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что общая площадь арестованного имущества – 30 тыс м кв. Стоимость – почти 1 млрд грн. Сеть гостиниц принадлежит предприятию, бенефициарными владельцами которого являются граждане РФ.

Также арестованы корпоративные права предприятия на общую сумму более 100 млн. грн.

Сейчас решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА.

По данным следствия, должностные лица предприятия, занимающегося управлением гостиницами, подделали официальные документы, таким образом получив контрольный пакет акций сети отелей.

Названия гостиниц правоохранители не сообщили.

Напомним, недавно в управление АРМА была передана российская доля капитала фармацевтического предприятия, активы которого в денежном эквиваленте составляют около 1 млрд грн.