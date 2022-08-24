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В Киеве и Львове арестовали отели, принадлежащие россиянам
Суд арестовал помещение двух гостиниц в центре Львова и Киева, принадлежащих российскому предприятию.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Отмечается, что общая площадь арестованного имущества – 30 тыс м кв. Стоимость – почти 1 млрд грн. Сеть гостиниц принадлежит предприятию, бенефициарными владельцами которого являются граждане РФ.
Также арестованы корпоративные права предприятия на общую сумму более 100 млн. грн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сейчас решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА.
По данным следствия, должностные лица предприятия, занимающегося управлением гостиницами, подделали официальные документы, таким образом получив контрольный пакет акций сети отелей.
Названия гостиниц правоохранители не сообщили.
Напомним, недавно в управление АРМА была передана российская доля капитала фармацевтического предприятия, активы которого в денежном эквиваленте составляют около 1 млрд грн.