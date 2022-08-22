Бывшего директора ГП заподозрили в нанесении ущерба государству на $1,5 млн

Бывшему директору госпредприятия "Укрхимтрансаммиак" сообщено о подозрении в служебной халатности. Произошло это при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры, рассказывают в Офисе генпрокурора.

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"По данным следствия, подозреваемый в 2016-2017 году совершил односторонний отказ от выполнения обязательств по контракту, предоставив распоряжение приостановить процесс транспортировки аммиака через аммиакопровод", – говорится в сообщении.

Таким образом, чиновник пытался повлиять на российское предприятие-производителя для пересмотра, действующего на то время, тарифа за предоставление услуг.

"Однако, вместо повышения тарифов на транспортировку аммиака, эксдиректор достиг другого результата – вынесение Международным коммерческим арбитражным судом решения о взыскании $1,5 млн убытков с ГП "Укрхимтрансаммиак" в пользу российского предприятия", – говорят в ОГП.

Напомним, недавно также полиция сообщила мэру Константиновки Донецкой области Олегу Азарову и руководителю местного коммунального предприятия о подозрении в хищении денег, выделенных на обустройство защитных объектов в городе.