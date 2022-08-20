Мер Костянтинівки із підлеглим розікрали гроші, виділені на оборону міста - прокуратура

Поліція повідомила меру Костянтинівки Донецької області Олегу Азарову та керівнику місцевого комунального підприємства про підозру розкраданні грошей, виділених на облаштування захисних об’єктів в місті.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як ідеться в повідомленні Офісу генерального прокурора, їм інкримінують частину 4 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану) та частину 1 статті 366 (службове підроблення).

За даними слідства, на початку квітня 2022 року мер міста, наближеного до районів ведення активних бойових дій, замість виконання завдань територіальної оборони міста заволодів оборонними коштами.

Мер разом з керівником місцевого комунального підприємства, не здійснивши жодних будівельних робіт із влаштування захисних об’єктів міста, заволоділи бюджетними коштами міськради у сумі понад 363 тисячі гривень. Вказано, що підозрювані розпорядились ними на власний розсуд.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Розслідування ж веде за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері слідче управління Головного управління поліції в Донецькій області за оперативного супроводу обласного управління стратегічних розслідувань Нацполіції.

Зазначимо, що ще 10 квітня президент Володимир Зеленський утворив у Костянтинівці військову адміністрацію, призначивши її начальником Олексія Рослова. Таким чином, Азаров ще тоді перестав бути повноцінним керівником міста.

В свою чергу, 18 липня Верховна Рада надала Рослову повноваження щодо одноосібного управління містом. Аналогічні рішення були прийняті і щодо Дружківки та Слов'янська.

Нагадаємо, що Азаров балотувався в мери від забороненої нині судом партії "Опозиційна платформа - За життя" (хоча сама заборона нині оскаржується). Більш того, Зеленський протягом дії військового стану створив місцеві військові адміністрації ще у цілій низці громад Донбасу та півдня України, де мерами були представники ОПЗЖ, і жодному з них не довірив керувати новоствореними ВА, хоча має таку можливість за законом і користувався нею у інших випадках, де призначенці не балотувалися на останніх виборах мерів від ОПЗЖ.