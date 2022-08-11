Верховний суд почав розгляд апеляції на заборону ОПЗЖ

Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 11 серпня почав перегляд в апеляційному порядку справи, у якій Міністерство юстиції просило суд заборонити діяльність партії "Опозиційна платформа За життя".

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Як ідеться у повідомленні суду, в своїй апеляційній скарзі, яку подав співголова цієї партії, політситла просить скасувати рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду, який задовольнив позовні вимоги Мін'юсту.

У ході судового засідання в четвер надали пояснення сторони у справі – представники самої ОПЗЖ, Мін'юсту і Служби безпеки України, яка виступає третьою особою на стороні позивача. Розгляд цієї справи буде продовжено 15 вересня о 14:00.

Окрім цього, 11 серпня Касаційний адміністративний суд продовжив розглядати справу за апеляційною скаргою партії "Союз лівих сил" на рішення того ж Восьмого апеляційного адмінсуду, який за позовом Мін'юсту заборонив і цю партію. Колегія суддів на засідання заслухала пояснення позивача у справі. Наступне засідання відбудеться 29 вересня о 14:00.

Нагадаємо, що в червні розташований у Львові Восьмий апеляційний адмінсуд розглянув всі справи за позовами Мін'юсту, поданими за ініціативи президента Володимира Зеленського, щодо заборони низки партій, які українська влада вважає проросійськими. Всі ці позови були задоволені.

Окрім цього, було заборонено ще деякі партії, яких не було у цьому списку. Зокрема, це Комуністична партія України, Робоча партія та "Русь єдина" (колишня Партія політики Путіна). Однак майже всі ці партії рішення про заборону своєї діяльності поки не оскаржили.

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