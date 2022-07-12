В Україні суд заборонив чергову партію. Наразі таких вже 14

В Україні у вівторок, 12 липня, заборонили діяльність маловідомої Робітничої партії. Зробив це Восьмий апеляційний адміністративний суд (Львів), задовольнивши позов Міністерства юстиції. Повний текст рішення у справі про заборону політичної партії буде оприлюднено на офіційних сайтах Мін'юсту та Верховної Ради.

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Рішення про заборону може бути оскаржене у Верховному Суді. Таким чином, наразі суд уже заборонив діяльність 14 партій. У суді аргументи Мін'юсту щодо заборони Робітничої партії не озвучують, але найімовірніше, у Кабміні її запідозрили про проросійських мотивах.

"Інформуємо про те, що суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Робітничої партії України; майно, кошти та інші активи партії… передано у власність держави", – йдеться в повідомленні суду.

Усе почалося з того, що ще 20 березня РНБО призупинила діяльність 11 проросійських партій. А 19 травня цього року вже набув чинності відповідний закон щодо заборони проросійських партій, опісля якого суд поклав кінець таким політсилам: