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В Украине суд запретил дежурную партию. Сейчас таких уже 14
В Украине во вторник, 12 июля, запретили деятельность малоизвестной Рабочей партии. Сделал это восьмой апелляционный административный суд (Львов), удовлетворив иск Министерства юстиции. Полный текст решения по делу о запрете политической партии будет обнародован на официальных сайтах Минюста и Верховной Рады.
Решение о запрете может быть оспорено в Верховном Суде. Таким образом, в настоящее время суд уже запретил деятельность 14 партий. В суде аргументы Минюста по поводу запрета Рабочей партии не озвучивают, но вероятнее всего, в Кабмине ее заподозрили о пророссийских мотивах.
"Информируем о том, что суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Рабочей партии Украины; имущество, средства и другие активы партии... передано в собственность государства", - говорится в сообщении суда.
Все началось с того, что еще 20 марта СНБО приостановил деятельность 11 пророссийских партий. А 19 мая этого года уже вступил в силу соответствующий закон о запрете пророссийских партий, после которого суд положил конец следующим политсилам:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- 8 июня суд запретил деятельность "Оппозиционного блока";
- 13 июня – "Социалистов" и "Справедливости и развития";
- 14 июня – партий "НАШИ", "Государство", "Блок Владимира Сальдо";
- 15 июня – "Социалистическая партия Украины";
- 16 июня – "Левая оппозиция", "Партия Шария";
- 17 июня – "Союз левых сил";
- 20 июня – "Оппозиционная платформа – при жизни";
- 23 июня – "Прогрессивная социалистическая партия Украины";
- 24 июня – "Русь Единая", которая раньше называлась "Партия политики Путина".