В Украине суд запретил дежурную партию. Сейчас таких уже 14

В Украине во вторник, 12 июля, запретили деятельность малоизвестной Рабочей партии. Сделал это восьмой апелляционный административный суд (Львов), удовлетворив иск Министерства юстиции. Полный текст решения по делу о запрете политической партии будет обнародован на официальных сайтах Минюста и Верховной Рады.

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Решение о запрете может быть оспорено в Верховном Суде. Таким образом, в настоящее время суд уже запретил деятельность 14 партий. В суде аргументы Минюста по поводу запрета Рабочей партии не озвучивают, но вероятнее всего, в Кабмине ее заподозрили о пророссийских мотивах.

"Информируем о том, что суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Рабочей партии Украины; имущество, средства и другие активы партии... передано в собственность государства", - говорится в сообщении суда.

Все началось с того, что еще 20 марта СНБО приостановил деятельность 11 пророссийских партий. А 19 мая этого года уже вступил в силу соответствующий закон о запрете пророссийских партий, после которого суд положил конец следующим политсилам: