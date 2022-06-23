Суд заборонив всі партії, які хотів заборонити Зеленський: останнью стала ПСПУ

Колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду (Львів) 23 червня вирішила заборонити діяльність Прогресивної соціалістичної партії України. Про це йдеться у повідомленні суду.

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Таким чином, відповідні позовні вимоги Міністерства юстиції були задоволені. Кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

В свою чергу, ПСПУ подавала зустрічний позов про до Мін'юсту про визнання його дій протиправними, третьою особою в якому виступала Служба безпеки України. Але суд у задоволенні цього позову відмовив.

ПСПУ була створена у 1996 році внаслідок розколу у Соціалістичній партії України (яка днями теж була заборонена судом): нова партія відстоювала більш ліві та проросійські позиції.

Незмінним лідером політсили була Наталія Вітренко, що доводиться матір'ю нинішнього голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрію Вітренку.

На виборах Верховної Ради 1999 року ПСПУ пройшла до парламенту, набравши 4,04% голосів за пропорційною систему, отримавши 14 мандатів, а також 2 мандати у мажоритарних округах. В 2002 році партія вже не змогла пройти до Ради, отримавши підтримку лише 3,22% виборців, а на виборах 2006 року - вже 2,93%.

Сама ж Вітренко двічі приймала участь у президентських виборах, в 1999 році ставши першою жінкою-кандидаткою в президенти та отримавши четверте місце з 10,97% голосів, а в 2004 році посіла п'яте місце, але з результатом лише у 1,53% голосів.

Нагадаємо, що 18 березня Рада національної безпеки і оборони прийняла, а президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення про призупинення на період воєнного стану будь-якої діяльності низки партій, які вважаються українською владою проросійськими.

Мін'юсту ж цим рішенням було доручено негайно вжити в установленому порядку вичерпних заходів щодо заборони діяльності цих політсил, що той незабаром і зробив, ініціювавши їхню заборону через суд.

Першою з цих партій 8 червня було заборонено "Оппозиційний блок", за яким пішли заборони "Соціалістів", "Наших", "Держави", "Блока Володимира Сальдо", СПУ, Партії Шарія, "Лівої опозиції", "Союзу лівих сил" та найбільшої з цих партій - "Опозиційної платформи - За життя".

Зазначимо при цьому, що за даними Мін'юсту, до суду було подано, окрім його 11 позовів на виконання рішення РНБО, ще п'ять позовів щодо заборони інших партій через отримання інформації від Служби безпеки України про злочинну діяльність цих політичних сил. З них повідомлялося про заброну лише партії "Справедливості та розвитку".